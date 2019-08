FD LIVE: Djurgården krossar Sirius - serieledarnas show

I och med segern mot Elfsborg i måndags leder Djurgården allsvenskan och tar nu emot Sirius på hemmaplan. Erik Berg och Astrit Ajdarevic skadade medan Jesper Karlström är avstängd.

I stället får nyförvärvet från Östersund, Curtis Edwards, chansen från start.

Avspark 16.00.

Rött kort! Djurgården med snabb omställning där speedkulan Edward Chilufya satte full fart och fälldes utanför straffområdet. Frilägesutvisning på Sirius Axel Björnström redan efter fem minuter.

Den efterföljande frisparken i ribban från Aslak Fonn Witry, men returen i volley i mål från Edwards. Vilken debut!

Chilufya pigg i inledningen. Zambiern borta hela våren på grund av skada, men gjorde sitt första mål för Djurgården i senaste hemmamatchen (2-0 mot Häcken) och avverkade dessutom sin första seriestart i måndags borta mot Elfsborg. Yttern född 1999.

2-0 Djurgården i 21:a minuten! Jonathan Ring spelade fram till Chilufya som drog in ett stenhårt inspel inne i straffområdet. Mohamed Buya Turay skulle bara stöta in bollen i öppet mål, men sköt hål i luften. Elliot Käck snappade dock andrabollen och sköt från nära håll in bollen igen och Turay kunde då styra in tvåan bara metern från mållinjen.

Oj vad nära 3-0 i 23:e minuten, men Chilufya lyckades av någon märklig anledning skjuta i ribban från nära håll när målet var helt öppet. Fin framspelning av Ring.

Sirius stack upp med en farlig möjlighet i 33:e minuten. Sam Lundholm i favoritpositionen då han vek in från höger och sköt med sin vänsterfot. Avslutet hårt, men inte på mål.

Inte heller Chilufya träffade mål kort senare då han sköt inne i straffområdet. Bollen utanför Alvbåges vänstra stolpe.

3-0 Djurgården i 35:e minuten. Återigen inlägg från Käck på vänsterkanten. Jonathan Ring letade sig in i straffområdet och ohotad knoppade han in trean med pannan. Inte ofta Ring gör mål med huvudet!

Sirius med defensivt byte i paus. Ut med anfallaren Okechukwu Offia, in med försvararen Karl Larson.

Makalös miss av Buya Turay i 58:e minuten då han fick öppet mål från bara några meter, men anfallaren lyckades med konsten att skjuta utanför.

André Österholm, som i sommar provtränat med såväl AIK som Djurgården, in för Sirius. Den offensiva mittfältaren därmed med debut för sitt nya lag. Ut med Junior Igbarumah. Detta i 65:e minuten.

Samtidigt dubbelbyte i Djurgården. Edward Chilufya och Curtis Edwards tackade för sig och in kom Hampus Finndell och Haris Radetinac. Just Finndell inblandad i en farlighet direkt då han inne i straffområdet klackade bak bollen till Fredrik Ulvestad som avslutade, men rakt på Alvbåge.

Karl Larson sedan med fin möjlighet i 71:a minuten, men skottet inne i straffområdet högt över.

Sam Lundholm ut för Sirius minuten därpå. In i stället med Abdul Razak.

Ulvestad fri med Alvbåge i 74:e minuten, men återigen var det målvakten som vann den kampen.

Kevin Walker med hårt distansskott i samma minut, men avslutet utanför vänstra krysset.

Matchen pågår.

Djurgården: Vaiho – Witry, Une Larsson, Danielson, Käck – Walker, Edwards, Ulvestad – Chilufya, Buya Turay, Ring

Sirius: Alvbåge - Ståhl, Björkström, Ceesay, Björnström - Andersson, Haglund, Thor - Lundholm, Offia, Igbarumah