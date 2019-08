"MFF ska vänta in rätt pengar - måste ha is i magen"

Stadion i Malmö har fortfarande ingen sponsor som tagit över namnrättigheterna efter Swedbank. Arenaexperten Dan Persson, som uppskattar att MFF kan dra in 8-10 miljoner per år för arenanamnet, tycker MFF gör rätt som avvaktar.

- De ska vänta in rätt pengar. MFF har råd med det. De måste ha is i magen, säger Persson till FotbollDirekt.se.

Sedan 1 januari 2018 har Malmö FF inte haft någon sponsor som betalar rättigheterna för arenanamnet på Stadion.Ännu har ingen efterträtt Swedbank som hade namnrättigheterna på Stadion sedan invigningen 2009. Att Malmö inte tagit in någon ny arenasponsor tycker inte arenaexperten Dan Persson är märkvärdigt.- MFF har råd att tacka nej till skillnad från de flesta andra. De ska vänta in rätt pengar och måste ha is i magen för det - vilket de ju har. De gör helt rätt som avvaktar, säger Persson till FotbollDirekt.se.- 8-10 miljoner kronor per år skulle jag säga. Det är lite beroende på sponsor, men det handlar ju om de stora varumärkena som kan gå in och köpa arenanamnet.- Nej det är det inte. MFF har dessutom starkast balansräkning i hela Sverige och har en verksamhet som fungerar bra. Som sagt, de har definitivt råd att vänta. Generellt sett tar det nästan ett år i genomsnitt att få igenom stora sponsoravtal.