Nya Bajenaffären - uppgifterna bekräftade i morse

Det har länge spekulerats - nu är det alltså helt klart. Örgrytes anfallare Gustav Ludwigson är klar för Hammarby.



Den 25-årige anfallaren kom till ÖIS så sent som 2018 när han anslöt från Division 2-laget Sävedalens IF. Under fjolårssäsongen noterades han för elva mål och tre assist på 30 matcher.





Sedan en tid har rykten placerat Ludwigson i Hammarby. Ett rykte som blossade upp ordentligt när spelaren skymtades på Tele2 Arena när Hammarby mötte Elfsborg.

- Gustav är en spelare vi följt på nära håll under en lång tid genom vårat scoutingteam. Han kom relativt sent i in Elitfotbollen och har haft en anmärkningsvärd utveckling de senaste två åren i Superettan – inte minst under den här våren. Han är en rörlig och hårt arbetande spelare som kan spela på alla de fyra offensiva positionerna och kommer passa utmärkt in i framtidens Hammarby, säger sportchef Jesper Jansson till klubbens officiella hemsida.

Under denna säsong har utvecklingskurvan bara stigit och med nio mål på de 16 omgångar som hittills spelats ligger anfallaren på en delad andraplats i superettans skytteliga.

– Både vår och Örgrytes utgångspunkt har hela tiden varit att utvecklingskurvan ska fortsätta i ÖIS under hösten och det känns oerhört bra att vi i Hammarby kommit till den position att vi kan vara så här pass tidigt ute med att planera vår framtid, säger Jansson till Hammarbys officiella hemsida.

Ludwigson som nyligen blev utsedd till månadens spelare i superettan kommer att spela kvar i ÖIS säsongen ut. Kontraktet med Bajen börjar gälla 1 januari 2020.

Göteborgslaget ligger för närvarande på en fjärdeplats i superettan och är i allra högsta grad med i racet om en plats i allsvenskan.