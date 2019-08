EKWALL tror MFF är på väg mot en större affär

Malmö FF och AIK fortsätter ikväll Europa League-kvalet. MFF mot Zrinjski och AIK borta mot moldaviska Sheriff. Svårare lotter än det låter och FotbollDirekts krönikör undrar över om MFF:s trend är på väg att vika?

- Om vi bortser från Ballymena, som ju inte var motstånd på riktigt, så såg det lite nonchalant och segt ut senast, säger Patrick Ekwall inför kvällen.



AIK slogs ut senast och Malmö var farligt nära att gå samma väg men räddade sig i sista stund med ett sent segermål mot slovenska Domzále.

Ikväll finns båda med i samma Europa League-kval.

Men trots att det är östmotstånd det på nytt handlar om och på en för AIK lägre nivå (kommer ju från Champions League-kvalet) så ser svårighetsgraden lika hög ut.



Men även om det var AIK som slogs ut i sin förra omgång så anser FotbollDirekts Patrick Ekwall att det är Malmö som kommer med den svagare trenden in i denna tredje omgång och hur inte minst AIK kan visa upp ett stort nytt namn i Nabil Bahoui - något nytt motsvarande dignitet har inte skåningarna.

Åtminstone inte ännu.



Patrick Ekwall följer kvällens matcher för FD och ser så här på Malmö och AIK inför en svårbedömd tredje omgång.



- Om vi bortser från Ballymena, som ju inte var motstånd på riktigt, så såg det lite nonchalant och segt ut senast. Som en del av den sämre trend Malmö haft i allsvenskan, säger Ekwall men som likväl ser en bild som talar för Rösler och kompani:

- Å andra sidan såg det likadant ut förra året när de åkte ut mot Vidi och spelade 2-2 hemma mot Midtjylland. Sen kom en taktiskt perfekt bortamatch mot danskarna och Europa League-gruppspelet var klart.

Rent krasst handlar det om att ta sig vidare, men det underlättar förstås om man har spel som flyter.



- Just nu hackar MFF. Men det kan vända på en match.



AIK?

- Jag tyckte de såg oerhört ängsliga ut i sina Europamatcher, fram till Maribor hemma. Då visade de prov på den aggressivitet och tydlighet som krävs för att vinna de här matcherna.



Vilken enskild spelare imponerats mest av i Europa- spelet?

- I Malmö är det nog Oscar Lewicki, bortsett från ett billigt bolltapp senast. I AIK var Henok Goitom så där bra som Henok Goitom kan vara.



Godkänt så här långt?

- Gå vidare är godkänt. Gäller både Malmö och AIK nu. AIK-Maribor som exempelvis var lite 50/50-match.



Norrköping smyger med...

- Som vanligt, ja. Jag tycker de har varit väldigt distinkta och stabila i sina Europamatcher. Nu ställs de inför tuffare uppgift och det ska bli intressant att se hur de hanterar det.



Hur mycket behöver MFF göra en större affär sista transferveckan?

- Rätt mycket borde vara på gång, är min känsla.



AIK har redan agerat, är det tillräckligt?

- Ja, om de inte tappar mer. Nabil Bahoui känns som en kanonvärvning om han når sin fulla potential.





