"Malmös dåliga vibbar - Gnagets ess i rockärmen"

TIO FRÅGOR MED CASPER NORDQVIST INFÖR MALMÖS OCH AIK:S EUROPA LEAGUE-KVAL- AIK mötte ett klart bättre lag. Maribor är minst en klass högre upp i den slovenska näringskedjan än Domzale - och det märktes. Jag var väl en av få som tyckte att Maribor imponerade och att Gnaget kom undan väldigt billigt efter första mötet. Hade det inte varit för Oscar Linnér hade Maribor vunnit med minst två bollar. MFF däremot, ja de gjorde jobbet och fick med sig 2-2. Överraskande bra var ändå Domzale och det var lite synd om det gula laget på deppiga Športni park som direkt efter sina två mål fick se MFF kvittera per omgående.- Som jag var inne på var Maribor klart bättre i första mötet - men väl på Friends gjorde Gnaget det mesta rätt och när Tarik Elyounoussi skickade in 3-1 i förlängningen skulle ju bara AIK vidare! Att släppa in den förödande reduceringen i 117:e minuten var därför som ett slag under bältet. Måste ha varit vidrigt att åka ut på det sättet och att i stället för att få spela CL-kval mot Rosenborg nu åka till ett osexigt Moldavien kan inte vara helt enkelt att ställa om till.- Det tror jag definitivt för som jag sagt tidigare hade Gnaget inte tackat nej till ett gruppspel i Europa League på förhand. Men det är väl klart att det svider något oerhört att bomma nordiskt derby i Champions Leagues näst sista kvalrunda och i stället dra ner till Moldavien i EL.- Det vore ju en besvikelse om det blev uttåg, absolut. Med det sagt ska man verkligen inte underskatta Sheriff som har erfarenhet från Europaspel. Nyckeln är att få med sig ett bra resultat från Moldavien. Säg att Gnaget vinner med 1-0 - då ska det fasiken mycket till för att de ska bomma det hela i returen!- Ja, två stycken och det är Sebastian Larsson och Henok Goitom. Seb ruggigt bra i hemmamötet mot Maribor. En assist och en genialisk frispark som resulterade i det så viktiga 2-1-målet. Dessutom en målgivande passning till Goitom i Slovenien. Just Goitom var väldigt duktig i bägge mötena med Maribor och slovenernas anfallsstjärna Marcos Tavares lyfte fram just AIK-kaptenen som en klasspelare i intervjun med mig. Tjusigt mål i första mötet och överlag den som tillsammans med Larsson utmärkt sig mest. Även plus för Tarik Elyounoussi!



Har Rikard Norling något ess i rockärmen att använda mot Sheriff?



- Tveklöst ett och det är Nabil Bahoui som finns med i Moldavien och är uttagningsbar. Om inte Nabbe är esset i kortleken vet jag inte vad...



MFF då, du var ju som sagt i Slovenien för bortamötet och bevittnade sedan returen från tv:n. Imponerad av lagets dubbelmöte med Domzale?

- Jag trodde att MFF relativt enkelt skulle avfärda slovenerna på Stadion, men att Rasmus Bengtssons 3-2-mål först nickades in med knappa tio minuter kvar vittnar dels om att de flesta - inklusive jag själv - underskattat Domzale. Men också att MFF inte är i sin bästa form för tillfället. Tre raka kryss i allsvenskan är ett bevis på det.

Enligt Sydsvenskan fanns Marcus Antonsson inte med i startelvan på tisdagens träning - en indikation på att måltjuven kan petas mot bosniska Zrinjski Mostar. Din tanke om det?

- Antonsson har inte varit lika bra i år som i fjol - då han ju var en succé. Bosnierna kommer att spela ett lågt försvarsspel och då kommer Antonssons djupledslöpningar inte till sin rätt på samma sätt som mot ett högt stående försvar. Därför kan det vara smart att spela med den lite mer bufflige Guillermo Molins från start bredvid Markus Rosenberg.

Behöver MFF-fansen frukta ett uttåg redan i tredje kvalrundan?

- De ska i alla fall inte räkna hem något avancemang på förhand. Visserligen svag start på ligaspelet i Bosnien, men slår man ut Utrecht är man sannerligen ett bra lag. Att lyckas luckra upp Zrinjski Mostars lågt sittande backlinje blir Malmös nyckel i detta dubbelmöte.

Jobbigt att börja hemma?

- Jag tänker ju direkt på CL-kvalet mot Vardar 2017 och mot Vidi i tredje rundan i fjol. Såväl mot makedonierna som mot ungrarna inledde MFF hemma mot ett lag som de på pappret skulle slå - men bägge gångerna blev det uttåg. Därför lite dåliga vibbar kanske...