Djurgården leder allsvenskan - Walker hjälte

BORÅS. Djurgården ny serieledare i allsvenskan. Kevin Walkers mål i 51:a minuten borta mot Elfsborg blev matchens enda.

Såväl Elfsborg som Djurgården kom med bra självförtroende efter varsin seger senast. Elfsborg med sista minuten-avgörande hemma mot Kalmar och Djurgården med en stabil 2-0-viktoria i Stockholm mot Häcken.

FD på plats i Borås.

Elfsborg med finfint läge redan i tredje minuten. En lång svepande boll ut mot nyförvärvet Rasmus Elm som sprang sig fri, men i något snäv vinkel fick han inte riktigt till skottet och Tommi Vaiho tämligen enkelt rädda.

Kort senare hörna Djurgården där Aslak Fonn Witry tilläts skjuta från distans i andravåg, men inte heller norrmannen fick träff och inga bekymmer för Kevin Stuhr Ellegaard att rädda.

I den tionde minuten skapade Djurgården en farlig chans där Jonathan Ring i ytterkanten av straffområdet sköt ett lurigt skott mot främre stolpen, men Stuhr Ellegaard var med på noterna och räddade.

Astrit Ajdarevic ut på bår efter att han lagt sig i gräset. Det var efter skott från mittfältaren som han signalerade för byte. In i stället med Kevin Walker. Detta efter kvarten spelad.

De 20 följande minuterna efter Ajdarevic skada händelsefattiga. Inga chanser och det rappa tempot i inledningen mattades av.

Därefter tungt skott från Jesper Karlström, men tätt över ribban. Fint tillslag från Dif-mittfältaren.

Oj vad nära 1-0 Djurgården i 43:e minuten, men Chilufyas skott mot bortre krysset räddades snyggt av Stuhr Ellegaard.

Kort senare skrek Djurgården på straff, men Al Hakim dömde i stället frispark på straffområdeslinjen. Walkers skott i muren.

0-0 i paus.

Byte i Djurgården i paus. Ut med Chilufya, in med Niklas Bärkroth.

1-0 Djurgården i 51:a minuten. Ett inlägg från vänster nickades ner av Buya Turay till Kevin Walker som via stolpen prickade in ledningsmålet från nära håll. I samband med målet byttes Per Frick ut och in kom Samuel Holmén.

I 56:e minuten tvingades Jon Jönsson ut på bår för Elfsborg. In i stället med Gustav Henriksson.

Snabb omställning av Djurgården i 67:e minuten där Jesper Karlström kom drivande med bollen. Mittfältaren hittade ut till Buya Turay som tog emot bollen och sköt. Hårt avslut, men metern över.

Två minuter senare stack Elfsborg upp och unge anfallaren Ndione, som avgjorde senast mot Kalmar, stack fram en fot på ett inlägg från vänster. Bollen via Dif-försvarare ut till hörna.

Jesper Karlsson in för Elfsborg i 74:e minuten. Ut med Rasmus Alm. I samma minut kom Fredrik Ulvestad högst på en hörna, men nicken en bit utanför från Djurgårdens norske mittfältare.

Djurgårdens sista byte i 82:a minuten. Ut med Jonathan Ring, in med Haris Radetinac.

7 075 åskådare på plats i Borås i kväll. En del stockholmare närvarande i dag också.

Stefan Ishizaki och Marcus Danielson utsedda till matchens lirare i respektive lag. Åtta minuters tilläggstid annonserat, detta på grund av att Tommi Vaiho grinade illa tidigare i halvleken.

Djurgården med frispark precis vid straffområdeslinjen. Elliot Käck med precision, men tätt över ribban.

Elfsborg försökte forcera, men Djurgården försvarade bra och vann med 1-0. Djurgården därmed ny serieledare i allsvenskan.

STARTELVORNA

Elfsborg: Stuhr Ellegaard - Holst, Jönsson, Portillo, Kaib - Olsson, Ishizaki - Alm, Frick, Lundevall - Ndione

Djurgården: Vaiho - Witry, Une Larsson, Danielson, Käck - Karlström, Ajdarevic, Ulvestad - Ring, Turay, Chilufya