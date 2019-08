FD LIVE: Djurgården tar ledningen i Borås

BORÅS. Djurgården kan gå upp i serieledning i kväll, detta vid seger borta mot Elfsborg. Djurgården leder med 1-0.

Såväl Elfsborg som Djurgården kommer med bra självförtroende efter varsin seger senast. Elfsborg med sista minuten-avgörande hemma mot Kalmar och Djurgården med en stabil 2-0-viktoria i Stockholm mot Häcken.

Vinner Djurgården i kväll går de upp i serieledning. FD finns på plats i Borås.

Elfsborg med finfint läge redan i tredje minuten. En lång svepande boll ut mot nyförvärvet Rasmus Elm som sprang sig fri, men i något snäv vinkel fick han inte riktigt till skottet och Tommi Vaiho tämligen enkelt rädda.

Kort senare hörna Djurgården där Aslak Fonn Witry tilläts skjuta från distans i andravåg, men inte heller norrmannen fick träff och inga bekymmer för Kevin Stuhr Ellegaard att rädda.

I den tionde minuten skapade Djurgården en farlig chans där Jonathan Ring i ytterkanten av straffområdet sköt ett lurigt skott mot främre stolpen, men Stuhr Ellegaard var med på noterna och räddade.

Astrit Ajdarevic ut på bår efter att han lagt sig i gräset. Det var efter skott från mittfältaren som han signalerade för byte. In i stället med Kevin Walker. Detta efter kvarten spelad.

De 20 följande minuterna efter Ajdarevic skada händelsefattiga. Inga chanser och det rappa tempot i inledningen mattades av.

Därefter tungt skott från Jesper Karlström, men tätt över ribban. Fint tillslag från Dif-mittfältaren.

Oj vad nära 1-0 Djurgården i 43:e minuten, men Chilufyas skott mot bortre krysset räddades snyggt av Stuhr Ellegaard.

Kort senare skrek Djurgården på straff, men Al Hakim dömde i stället frispark på straffområdeslinjen. Walkers skott i muren.

0-0 i paus.

Byte i Djurgården i paus. Ut med Chilufya, in med Niklas Bärkroth.

1-0 Djurgården i 51:a minuten. Ett inlägg från vänster nickades ner av Buya Turay till Kevin Walker som via stolpen prickade in ledningsmålet från nära håll. I samband med målet byttes Per Frick ut och in kom Samuel Holmén.

I 56:e minuten tvingades Jon Jönsson ut på bår för Elfsborg. In i stället med Gustav Henriksson.

Matchen pågår.

STARTELVORNA

Elfsborg: Stuhr Ellegaard - Holst, Jönsson, Portillo, Kaib - Olsson, Ishizaki - Alm, Frick, Lundevall - Ndione

Djurgården: Vaiho - Witry, Une Larsson, Danielson, Käck - Karlström, Ajdarevic, Ulvestad - Ring, Turay, Chilufya