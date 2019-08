EKWALL: ”Detta skyddar honom - därför sparkas MP knappast”

- Just nu är hans lag väldigt illa ut, så mycket kan vi konstatera. Stora skadebekymmer på betydelsefulla spelare och en trupp som inte riktigt håller måttet.

- Däremot tror jag att Magnus skyddas och sitter säkert, oavsett hur det går. Av flera olika skäl. Ett är förstås att Kalmars ledning knappast sparkar den tränare man nyss anställt efter det kontroversiella beslutet att skicka Henrik Rydström i vintras.



Hur ser du på Kalmar-Hammarby?

- Intressant. Kalmar är nu i ett läge där de faktiskt ligger under nedflyttningstrecket inför matchen och måste börja känna av att läget är problematiskt på riktigt. Nu var KFF helt ok i bortaförlusten mot Elfsborg och hade en del otur med två ribbskott och 1-0-ledning lång in i matchen, så allt är inte helt nattsvart.

Och Hammarby med riktigt skönt flyt i laget som inneburit garanterad målfest de senaste matcherna. Kalmar ligger risigt till och har oerhörda problem att göra mål, men de är relativt täta bakåt. Det ska bli intressant att se om Bajen ändå kan fortsätta öka på sin framgångsvåg.



Vad innebär Elfsborgs seger för Jimmy Thelin och co?





- Åtminstone arbetsro. Det var nog också viktigt att de fick vinna en match utan vårens lånespelare. Men de kom undan med blotta förskräckelsen mot Kalmar, om vi ska vara helt ärliga. Det är fortfarande en spelidé som är svårdefinierad.



Kommentar om Elfsborg-Djurgården?





- Djurgården åker till Borås för att gå upp i allsvensk serieledning, bara det är förstås speciellt Kim Bergstrands lag. För det är ju så läget är när Malmö och AIK redan spelat sina matcher i den här omgången.

Elfsborg är fortfarande väldigt svårbedömt och har haft riktigt djupa dalar. Men på hemmaplan går de aldrig ned sig. Så det här är en tuff bortamatch för Djurgården, som kommer bli oerhört intressant.