Vill toppranka Djurgårdens nya affär - hänger inte ihop med transfers

Djurgården har tagit Curtis Edwards från Östersund. Det Europa League-meriterade engelska namnet har skrivit på ett långtidskontrakt. Men vad som kan se som att någon är på väg att försvinna - är det inte.

- Det finns i nuläget ingenting. Det är klart att vi förstår att det finns intresse för Ulvestad och Karlström men vi räknar inte med någonting redan i detta fönster, redogör Bosse Andersson för FotbollDirekt.se på fredagen.



Djurgården hoppas få slippa släppa namn till utländska klubbar. Så hårt drabbade man nu blivit i snarast ett halvdussin fönster i rad så har Bosse Andersson vid flera tillfällen denna vår upprepat hur man inte är intresserade av att släppa någon i pågående fönster.

Och så har han ju råd att säga. Det är ett rikt Djurgården som dessutom går med i guldstrid när nu höstsäsongen snart tar sin början.



Men samtidigt finns där ändå uppgifter som skramlar kring Jesper Karlström. Det är en spelare som har varit ett av Dif:s bästa namn i år och han uppges nu samtidigt ha fått ett kontraktsförslag (Expressen) men enligt vad FD erfar inte tillräckligt för att redan skriva på.

Bud har funnits under sommaren men sedan Karlström själv tackat nej så finns just nu ingenting.



- Nej, Curtis Edwards hänger inte ihop med att vi räknar med att Karlström försvinner. Så kanske det blir i kommande fönster och det gäller väl även ett namn som Ulvestad men just nu finns inga bud och vi vill behålla båda, säger Dif:s sportchef till FotbollDirekt.se.



- Det finns alltid plats för bra fotbollsspelare och när vi fick chansen med Curtis så fick vi någonting på både kort och lång sikt. Han mötte oss redan i sin debut för flera år sedan och det är kart att man imponerades direkt, speciellt som han kom från division 3, minns Bosse Andersson.



Hur blev det här möjligt?

- Vi träffade honom tidigare i somras och det räckte med ett första möte för att vi skulle tro på varandra. Jag tror han kände direkt att Djurgården är ett jävligt bra alternativ för honom. Det är uppenbart att han har tränare som tror på honom. Både Kim och Thomas har visat så tydligt vad de vill med honom.



Och i och med Edwards så anser nu Djurgårdens sportchef att man lagt beslag på ett allsvenskt toppnamn och man tar den 25-årige engelsmannen gratis från ÖFK, kontraktet gick ju precis ut.

- Den han är som fotbollspelare gör honom på sitt sätt till en av allsvenskans bästa spelare. Det är en skicklig men inte minst en mångsidig spelare vi har fått. Det räcker med att titta på vad han har betytt för Östersund och deras stora framgångar i flera år nu. Och kom ihåg att han ännu bara är 25 år.



- Ja, men så har han ett högt anseende. Det är en fantastisk person och någon att lita på. Det är lätt att känna.



