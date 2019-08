Försvararen lämnar Hammarby - "För lite speltid"

Jean Carlos De Brito lämnar nu Hammarby för vidare spel i samarbetsklubben IK Frej.

–Under hösten prioriterar vi hans matchtid. Han har fått lite för lite speltid under våren och vi har en öerhört stor tro på honom som fotbollsspelare och här får han möjligheten till regelbunden matchning, säger sportchefen Jesper Jansson till klubbens hemsida .





Hammarby har blandat och gett under inledningen utav allsvenskan. Tabellfyran har dock imponerat den senaste tiden och noterbart är Bajens vinstsvit samt de 20 gjorda mål på de fyra senaste matcherna.

Stockholmsklubben har även förstärkt i truppen under sommaren då man plockat in den före detta Bajen-spelaren Richard Magyar samt Tysklandsproffset Aron Johannsson.

Men man har dock tappat två viktiga nyckelspelare såsom Sander Svendsen och Vidar Örn Kjartansson. Och idag stod det klart att ytterligare en spelare lämnat.

Brassen Jean Carlos De Brito kom till Bajen inför säsongen och har tyvärr inte fått något större utrymme i truppen. Tidigare i veckan kom uppgifter från Fotboll Sthlm som berättade att försvararen nu lånas ut till samarbetsklubben IK Frej i superettan, och idag blev affären officiell. De Brito lämnar nu den grönvita klubben för att fortsätta sitt äventyr i superettan.

- Under hösten prioriterar vi hans matchtid. Han har fått lite för lite speltid under våren och vi har en oerhört stor tro på honom som fotbollsspelare och här får han en möjlighet till regelbunden matchning så att han sedan kan kliva in stärkt till 2020 med Hammarby igen, säger sportchefen Jesper Jansson till klubbens hemsida.

De Brito kan dock inte återkallas i höst från Täbylaget. Detta då försvaren inte har något svenskt medborgarskap vilket gör att han inte faller under det samarbetsavtal som gör att spelare kan byta klubb mellan Hammarby och Frej under säsongen.