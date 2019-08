Blåvitt agerar igen - lagt på bud på Jallow

IFK Göteborg har än så länge gått bra eter den allsvenska omstarten.Om det nu fanns viss oro för hur det skulle se ut utan Benjamin Nygren och Calle Starfelt så är den inte besannad.IFK Göteborg fortsätter att göra resultat och gjorde ju senast bland annat 0- 0 i toppmötet med IFK Norrköping.Men även om det sportsligt ser ut att fortsatt hålla ihop för IFK Göteborg så finns fler rykten kring flera nyckelnamn som Sebastian Ohlsson och ett stadigt växande intresse för någon som Alhassan Yusuf . Detta med bara dryga veckan kvar av transferfönstret som stänger den 11 augusti.Men samtidigt pågår ett intensivt arbete i kulisserna i Blåvitt.FotbollDirekt berättade ju tidigare i veckan om ett första bud som då hade gått till Tesfaldet Tekie men som, enligt vad FD erfar, inte är beredd att komma hem just nu med den nya tränare han har fått i Gent.Nu på fredagkvällen kan så även FD avslöja, genom flera olika källor, att sportchef Kennet Andersson har lagt ännu ett bud, denna gång på Alexander Jallow i Jönköping Södra.Den 21-årige talangen har ett kontrakt som uppges gälla även över 2020 så det pågår förhandlingar mellan Blåvitt och superettanklubben.Södra uppges värdera det bud man fått.I nuläget är det oklart vilka pengar det handlar om för ytterbacken.Pikant nog, eller hur man nu ser det, så gjorde faktiskt den här spelaren allsvensk debut mot just IFK Göteborg i ett möte i september 2017.Nu är det inte första gången allsvenska storklubbar har tittat på Jallow, så sent som i december ifjol uppgav Jnytt att både AIK och Djurgården visat intresse.