Nya storsatsningen - FD:s nya sajt

Efter fem år får FotbollDirekt.se nu en helt ny sajt.

Vårt innehåll har växt och bra mycket mer ligger bara under hösten och väntar. En ännu starkare och tydligare FD-identitet med premiär idag.

– Vi genomför just nu en satsning av en omfattning vi aldrig har gjort tidigare och det trots sex år i rad av 20-25 procentig ökat antal läsare, säger Chefredaktör Ola Gustavsson.



Nya FotbollDirekt kan nu stolt visa upp en ny förstasida som ska möta vårt ökande läsarantal och innehåll.



Med mängder av ''All Time High-noteringar'' allt sedan årskiftet och numera med en konstant läsarbas kring 100 000 läsare i veckan och omkring 700 000 sidvisningar - så får vi nu se resultatet av det och kan alltså äntligen visa upp nya FotbollDirekt.se.



Arbetet med nya FD har på allvar pågått sedan årskiftet och nu kommer alltså nästa fas som innebär ett såväl nytt utseende som plattform och helt nya möjligheter för framförallt den tv-satsning vi även står inför.



Under sju års tid har FotbollDirekt gått från 8 000 unika läsare i veckan och vid den tidpunkten 20 000 sidvisningar - till idag det mångdubbla.



Det är år som inneburit ovärderlig erfarenhet för oss kring vad våra läsare vill ha och hur vi har tagit FD i den riktning där vi befinner oss idag.



Vår nya förstasida har som mål nummer ett att göra oss så lättöverskådliga som möjligt men också bygga ett så stort engagemang som möjligt och nya exponeringsmöjligheter för våra nyhetsmässiga delar - men även för våra återkommande format som FDTV, FD Reportage, FD 60 Minuter, Allsvenskans Historia, FD Enkäts och inte minst våra krönikörer Patrick Ekwall och Magnus Österberg. Lägg där till vår samarbete med Ettan Fotboll, vad kommer underifrån mot allsvenskan?



Kring allt detta kommer vår nya Plussektion att byggas.

Vi ser ett ökat intresse efter innehåll som är längre, mer initierat och lite vassare från dig som läsare. Men mer om detta under hösten.

Där till väntar ännu mer av nytt innehåll/ format på lansering - nyheter som väntar under hösten och vintern - detta tillsammans med det hårda arbete vår redaktion utför dag ut och dag in genom våra journalister Lennart Sandahl, Anton Zetterman, Casper Nordqvist, Adriano Visconti och Andreas Andersson.





FotbollDirekts Chefredaktör Ola Gustavsson:

– FD:s huvudinriktning fortsätter att ligga mot svensk fotboll och hur vi allt mer jobbar med på plats-journalistik. Vi vill göra mest av alla om svensk fotboll. Idag har vi över 100 publiceringar i veckan. Och redan ikväll fortsätter vår pågående satsning med pågående Europakval. Utsända reportrar bara denna vecka har vi haft mellan AIK-Maribor på Friends och nu även Lennart Sandahl och Patrick Ekwall ikväll som bevakar MFF respektive Häcken på plats.



Vi är jämte allt vad detta nu handlar om även angelägna om att lyssna till reaktioner - att ni läsare vill tycka och vrida och vända kring hur nya FD ser ut till ola@fotbolldirekt.se