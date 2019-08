Israel nästa för Norrköping

Inför veckans Europamatcher hade alla fyra svenska lag chansen till avancemang, men för såväl AIK som Häcken slutade det med en mörk afton. Gnaget åkte under onsdagen ur Champions League-kvalet mot Maribor (och får nu i stället sikta in sig på Europa League-kval nästa vecka) medan Häcken under torsdagskvällen nollades mot AZ. Efter 0-0 i Holland blev det nu på Hisingen hela 3-0 till AZ och Häcken därmed utslaget.

Malmö FF tog sig med minsta möjliga marginal vidare till EL-kvalets tredje omgång med sammanlagt 5-4 mot Domzale. Det andades en lättnadens suck över Stadion efter slutsignalen mot slovenerna.

För IFK Norrköping däremot var EL-kvalets andra runda en munsbit. Förra veckan besegrades lettiska Liepaja med 2-0 på Östgötaporten efter mål av Simon Thern och inhopparen Sead Haksabanovic.

Nu i returen i Lettland stod det länge 0-0, men i den 89:e minuten hittade återigen en inbytt Haksabanovic nätmaskorna och prickade in matchens enda mål.

Norrköping vidare med sammanlagt 3-0 och nu väntar israeliska Hapoel Be'er Sheva i nästa runda.

Så ställde lagen upp i kväll:

Liepaja: Ralkevics - Jurkoviskis, Keita, Ivanovs, Zulevs - Strumia, Tobers, Kigurs - Fortes, Friday, Dodo.

IFK Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Larsen, Lauritsen - Krogh Gerson, Fransson, Thern, Thorarinsson, Skrabb - Nyman, Holmberg