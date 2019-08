EKWALL - ''Verkligen MFF tillräckliga?

- Malmö FF kommer inte direkt från sin bästa match i Europaspelet genom åren, men ändå ett godkänt resultat inför returen. MFF påverkades nog en del av den torftiga miljön med dassig gammal arena och bara några hundra åskådare, säger Ekwall inför kvällen.



Det är ett Malmö FF som har 2- 2 och ett något bättre läge än AIK inför Maribor igår. Domzále å sin sida kommer från en spelledig helg, tillskillnad från Maribor mot AIK. MFF spelade ju så sent som i söndags mot Östersund och på nytt en tung poängförlust.



- Men även om Malmö är i en direkt formsvacka just nu så ska de lösa det här på Stadion. Domzale är några klasser sämre än Maribor och direkt svagt i försvarsspelet. MFF behöver inte ens vinna matchen för att ta sig vidare. Det här ska bara gå, säger Ekwall men kommer samtidigt in på ett tryck som förmodligen är än större än det som var på AIK, med tanke på MFF:s framgångar genom åren internationellt.

- Ja, så är det. Det ligger förstås ett hårt tryck på Malmö här, det är ett jättefiasko om de åker ut. Malmös tre raka oavgjorda har satt ytterligare tryck på klubben i flera avseenden.



Du är lite kritisk?

- Är verkligen truppen så spetsig som man vill göra gällande? Bör man ta in nya tunga namn innan fönstret stänger? Kräver situationen att man dubblar med bästa laget i både allsvenskan och Europa League-kvalet?

Hur ser din startelva för MFF ut ikväll:

- Dahlin - Knudsen, Bengtsson, Safari - Rieks, Bachirou, Christiansen, Lewicki, Larsson - Rosenberg, Antonsson.



Ekwall om Häcken-AZ som han alltså ser på plats på Bravida arena ikväll

- Häcken gjorde en strålande bortamatch, kontrollerat defensivt och ett par aktioner framåt som kunde gett ett viktigt bortamål, säger FD:s krönikör och resonerar:



- 0-0 är ett bra men lite jobbigt resultat inför hemmamötet. Det innebär att Häcken måste vinna matchen för att ta sig vidare. Men matchen lever i allra högsta grad för Andreas Alms lag.

Och det är ju just det som är en enorm skillnad jämfört med ifjol och hur man då efter första mötet med Leipzig låg under med 0- 4. Nu är inte AZ på så hög Bundesliga-nivå som Red Bull men alla gånger en toppklubb i Holland som förra säsongen slog så väl Ajax som PSV.

Patrick Ekwall är samtidigt kritisk inför denna retur och det kring ett enskilt namn.



- De är starka på hemmaplan, bör han en liten fördel av konstgräsvanan och har ett väldigt starkt försvarsspel som grund. Däremot är känslan att missen med Jeremejeffs registrering kan stå sig dyrt här, han hade varit ett utmärkt vapen i den här typen av match och är den spelartyp som Häcken bara har en version av.

Och så brukar du återkomma till att Häcken sällan eller aldrig vinner större matcher...

- Häcken ser väldigt stabilt ut - som klubb, trupp och lag - med en hel del individualister som stark krydda. Men de har förtvivlat svårt att vinna "stora" och avgörande matcher i allsvenskan. Nu har de möjligheten att göra något "stort" i Europa och här finns det definitivt ett utrymme.

Min Häcken-elva:

Abrahamsson - Ekpolo, Lindgren, Toivio. A Andersson - Faltsetas, Friberg, Lundberg - Irandust, Paulinho, Yasin.