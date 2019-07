Ljungskile SK får återigen spela sina hemmamatcher på Skarsjövallen. Efter en tvist med Uddevalla kommunen tvingades klubben i juni flytta hela verksamheten. Men nu, en månad senare är Ljungskile SK tillbaka på sin hemmaarena.

I slutet av juni tvingades Ljungskile SK att lämna sin hemmaarena Skarsjövallen för en flytt till Uddevalla.

Klubben vädjade om ekonomiskt stöd av Uddevalla kommun, utan lycka.

Enligt klubbens ordförande Erland Holmdahl hade stöd utlovats på 1,5 miljoner utöver de tio miljoner som klubben mottagit av kommunen för att rusta upp sin hemmaarena men parterna kom aldrig fram till en lösning.

Det ledde till att klubben stängde sin verksamhet på Skarsjövallen men nu kommer klubben åter att öppna arenan och bedriva verksamhet där. Detta trots att man egentligen inte har råd att driva anläggningen.

”Genom att öppna anläggningen vill vi också bidra till att öppna upp en ny konstruktiv dialog med Uddevalla kommun. Vi har fått gensvar på vår inbjudan till en nystart på dialog med kommunen och är självklart beredda att själva konstruktivt bidra till en lösning. LSK kommer att med de medel som står till förfogande (vädja om extra stöd från medlemmar, fans, sponsorer m.fl.) anstränga sig att uppehålla driften under hösten för all verksamhet – dock krävs fortsatt en långsiktig lösning innehållande ett rättvist kommunalt stöd för att säkra en lokal fotbollsverksamhet i Ljungskile – inget har ändrats i sak under denna månad.”, meddelar LSK i ett pressmeddelandet.

Ljungskile har två allsvenska säsonger på meritlistan. Idag spelar klubbens herrlag i division 1 norra och har Jörgen Wålemark (bilden) som tränare. Nästa match på Skarsjövallen spelas den 4 augusti då man möter Skövde AIK.