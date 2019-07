AZ Alkmaar är en toppklubb i Holland och var det så sent som i fjol. Förberedelserna visar på vilken hög nivå man är med segrar i uppladdning mot ett par så ansedda klubbar som grekiska PAOK och belgiska Brugge. Det är det här Häcken nu ska upp emot i kväll.

Vi har sagt det tidigare och kan väl lika gärna understryka det igen, Häcken hade i förra årets kvalspel till Europa League den svåraste lottningen (Red Bull Leipzig) och så ser det ut att bli nu igen.

Holländska AZ ser på pappret värre ut än det som här näst väntar så väl Malmö FF som AIK (även om Maribor så klart också måste anses som extra svårighetsgrad så här tidigt).

Så sent som i fjol var holländarna alltså topp-4 i Eredivisie och tog enskilda segrar mot ”big guns” som Ajax och PSV.

I kväll är det alltså dags för Häcken och man kommer till matchen med en färsk värvning från Premier League i Southamptons Jordy Claise, för fem år sedan köptes han för åtta miljoner euro. Nu går han till AZ i en fri transfer.

”Det känns verkligen rätt att vara här. AZ tror på mig och jag vill nå min gamla nivå igen. Jag är för närvarande fit, men jag har ännu inte den form jag vill men jag ska komma dit så snabbt som möjligt”.

Göteborgarna har ju sluppit den första kvalomgången som exempelvis både AIK och MFF – och Norrköping har gått igenom. Men det som nu står och väntar ser ut att vara av svåraste märke och någonting som lär kräva en rejäl hjärntrust av Andreas Alm och kompani för att komma förbi.

Dels så vet vi så etablerade AZ är som toppklubb men man kan också konstatera att man i träningsmatcher inför årets säsong (Eredivisie har inte startat ännu) har gjort flera starka resultat som hela 5- 2 hemma på belgiska storklubben Brugge! – för att några dagar innan ha slagit PAOK med 1-0. Senast dock förlust med 0- 2 mot Gent.

Här har FotbollDirekt tittat på holländarna och vad som i dag ryms i klubben som ju bland annat under 2011 ingick i samma gruppspel som Malmö då och gjorde 4-1 och 0-0 på skåningarna.

Alkmaar sparrade annars så sent som i vintras inför den allsvenska premiären mot just Malmö FF, förlust med 0-1.

AZ ALKMAAR

Grundad: 1967

Hemmaplan: AFAS Stadion, kapacitet: 17 023.

Ligaspel: Avslutat 15 maj. Påbörjar nästa säsong 4 augusti.

Tränare: Arne Slot, 40 år.

Bäste målgörare: Guus Til, 12 mål

Mest namnkunniga spelare: Ron Vlaar, försv, Stijn Wuytens, försv, Ricardo van Rhijn, försv, Guus Til, mf, Adam Maher, mf, Björn Johnsen, anf, Ousamma Idrissi, anf,

Lagkapten: Guus Til, 21 år, försvarare

Dräktfärger: Röd tröja, vita shorts. Reserv: Svart tröja, svarta shorts.

Tidigare Europaspel: 16 gånger. Bäst: 2004/2005, Uefacupen, semifinal.

Övrig fakta: Slutade fyra i tabellen med 17 segrar på 34 matcher, 7 oavgjorda och 10 förluster. 64-43 i målskillnad. 18 poäng upp till serievinnande Ajax.

FD-kommentar:

– AZ Alkmaar har de senaste åren tillhört de bästa lagen i den holländska ligan och har en tämligen namnkunnig trupp. Guus Til vann interna skytteligan senaste säsongen på tolv mål men sett till hans ungdom, 21 år, finns betydligt mycket mer att hämta och en växande utvecklingskurva. Ny tränare dock till kommande säsong, då Arne Slot tar över laget från John van den Brom som tog över laget 2014 från Marco van Basten. Det är ett lag som har kvalitetsspelare i varje lagdel. En minst sagt grannlaga uppgift för BK Häcken att ta sig an i den andra kvalomgången.

MATS JONSSON