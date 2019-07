AZ Alkmaar är en toppklubb i Holland och var det så sent som i fjol. Förberedelserna visar på vilken hög nivå man är med segrar i uppladdning mot ett par så ansedda klubbar som grekiska PAOK och belgiska Brugge. Det är det här Häcken nu sk

Igår 21:05

AIK ligger under med 2-1 i Slovenien. Efter 45 spelade minuter har vi trots resultatet fått se en ganska jämn matchbild. Gnaget slarvade dock i slutet av halvleken då Ivkovic fritt fick nicka in halvtidsresultatet. –VI får inte släppa in