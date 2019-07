Foto: Bildbyrån

AIK ligger under med 2-1 i Slovenien. Efter 45 spelade minuter har vi trots resultatet fått se en ganska jämn matchbild. Gnaget slarvade dock i slutet av halvleken då Ivkovic fritt fick nicka in halvtidsresultatet.

–VI får inte släppa in sådana mål på fasta. Han går upp helt själv, säger Henok Goitom i halvtid.

Det var hemmalaget som startade matchen med ett plus då man gjort 1-0 i den sjätte minuten. AIK skulle dock komma tillbaka och det i den 27:e minuten då Henok Goitom iskallt placerat in bollen i det bortre hörnet.

Målet gav Gnaget en rejäl moralhöjning och den svenska tabelltvåan spelade då en helt annan fotboll. Det såg då ut som om det skulle bli ett oavgjort resultat i paus. Men det skulle dessvärre komma att ändras då Ivkovic fritt fick gå upp i en duell där han enkelt kunde nicka in 2-1 som blev halvtidsresultatet.

Målskytten menar nu på att det gäller att ta det lugnt och inte släppa in fler mål.

– Vi måste bryta deras momentum, och hålla huvudet kallt. Det är fyra halvlekar så det är bara att köra på.

ADRIANO VISCONTI