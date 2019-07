Foto: Bildbyrån

KALMAR. Djurgården avgjorde sent borta mot Kalmar under måndagskvällen. Marcus Danielsons nickmål i 81:a minuten blev matchens enda och efteråt hyllades gästerna av hemmalagets tränare Magnus Pehrsson.

– Jag tycker att Djurgården kanske är hela Sveriges bästa lag just nu, säger Pehrsson på presskonferensen.

Precis som för tre veckor sedan var Kalmar nära att ta poäng mot Djurgården, men precis som på Tele2 Arena 1 juli slutade det med förlust för smålänningarna – efter mål av Marcus Danielson.

Kaptenen nickade in 1-0 i 87:e minuten hemma på Tele2 Arena i 2-0-segern och nu på Guldfågeln i Kalmar kom målet med pannan i 81:a minuten.

Den här gången blev Danielsons balja matchens enda och Djurgården har fyra poäng upp till Malmö FF – men då har skåningarna också spelat en match mer än vad Dif gjort. Därmed kan Stockholmslaget vid seger i sin hängmatch mer eller mindre vara ifatt serieledarna.

Kalmars tränare Magnus Pehrsson, som avgick som manager i Djurgården 2013 och som sparkades som tränare från MFF i maj förra året, är mäkta imponerad av Djurgården.

– Jag tycker att Djurgården kanske är hela Sveriges bästa lag just nu av det jag sett. Vi får acceptera att vi mötte ett väldigt bra lag i dag där vi stod emot väldigt bra och länge, säger Pehrsson på presskonferensen.

Ni har spelat jämnt mot flera bra lag men inte fått utdelning. Dubbla matcherna mot Djurgården och så nyligen 0-1 hemma mot AIK. Vad beror det på att ni inte får poängen i dessa matcher?

– Som du säger har vi haft många bra och jämna matcher mot lag i toppen som tagit betydligt fler poäng än vad vi har gjort. Det som skiljer är kvaliteten och skickligheten i de avgörande momenten, det är därför som vi ligger där vi ligger, konstaterar Pehrsson vars KFF bara har två poäng ner till såväl kvalstrecket som nedflyttningsplats.

Rasmus Elm saknades på grund av sjukdom i kväll och brorsan Viktor Elm tvingades bryta tidigt i andra halvlek på grund av skada. Kalmars bästa huvudspelare fanns alltså inte på banan när Danielson nickade in 1-0. Om målet inte hade skett om Viktor Elm inte hade åkt på skadan?

– Svårt att säga, målet var inte hans yta. Det är en hypotetisk fråga, säger ”MP”.

Är det allvarligt med Viktor Elm?

– Jag vet inte. Han hade ont i knät, men varken han eller medicinska teamet visste något.