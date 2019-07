AIK kan gå mot Rosenborg. Det står klart sedan fortsättningen av Champions League-kvalet i dag har lottats. Det blev alltså inte ”kalasmatcher” mot Ajax – men väl skandinavisk tungvikt – eller östeuropeisk meny igen.

AIK mot Maribor på onsdag och FotbollDirekt har utsända på plats i Slovenien. En svår passage för AIK att ta sig igenom för att hålla sig kvar, i synnerhet med problemen man hade med att bryta ner Ararat senast.

Men vidare är man och nu får AIK – det står klart efter dagens lottning vid lunchtid – ställa in sig på att det är Rosenborg eller vitryska Bate Borisov som väntar. Detta alltså om man klarar av Maribor.

Klassiska Rosenborg som vi minns från framgångar under så många år under legendariske Nils Arne Eggen, är i nuläget sexa i Tippeligan och långt i från serieledning – men med andraplatsen inom en fempoängsmarginal. Rosenborg som som haft europeiska framgångar som inte ens FCK kan matcha i Skandinavien. Ett enormt antal Champions League gruppspel under åren 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007.

Läs gärna den raden igen.

Vilken fotbollshistoria!

Bate Borisov är i nuläget tabelltvåa hemma i Vitryssland med tabellraden 12 1 2 och man har i detta kval avancerat genom 1-1, 2-1 mot polska Piace – ett Piace som i ligaspelet hemma i Polen nyligen spelade 1-1 mot storklubben Lech Poznan. Med andra ord handlar det om ett starkt vitryskt avancemang.

Vi ska också komma i håg att oavsett så meriterade Rosenborg än är så är Bate vassare de senaste åren och kan skramla med stora framgångar, vi pratar om gruppspel i Champions League 2011, 2012, 2014 och 2015. Den raden är också så att det går att ta på och något allsvenska klubbar än så länge bara kan drömma om.

Nästa omgång för AIK spelas den 6-7 augusti där samtliga returer spelas den 13 augusti.