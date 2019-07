Foto: Bildbyrån

I onsdags gjorde Rasmus Lindkvist sin tredje raka match som en av tre mittbackar i AIK. Detta är en position som yttern aldrig tidigare opererat på och han är själv förvånad över hur bra det gått.

– Jag har aldrig spelat mittback i hela mitt liv och trodde heller inte att jag någonsin skulle göra det, säger Lindkvist till FotbollDirekt.se.

Vid ställningen 0-0 hemma mot Ararat i onsdags kom beskedet under pausvilan att Per Karlsson inte kunde fortsätta matchen för AIK. Tränaren Rikard Norling slängde in Rasmus Lindkvist som vänster innerback, detta i ett läge där Gnaget där och då var utslaget från Champions League-kvalet.

Men Lindkvist hann inte vara på planen mer än i en minut förrän han assisterade Henok Goitom till 1-0-målet och när drabbningen var över hade AIK vunnit med 3-1 och nu väntar slovenska Maribor i nästa runda.

– Vi hade en otursmatch i Armenien (med straffmål i baken samt rött kort första 13 minuterna) men hemma visste vi att vi borde vinna ganska enkelt och det var skönt att det löste sig, säger Lindkvist till FotbollDirekt.se.

Vilket piggt inhopp du gjorde. Och fin assist?

– Ja det var ett bra anfall och det var så vi ville spela. Jag har fått spela mittback på sistone och det är kul. Den här rollen påminner om en renodlad vänsterback där jag får komma runt på kanten och slå inlägg. Det passar mig jäkligt bra det här.

Har du spelat mittback tidigare under din karriär?

– Jag har aldrig spelat mittback i hela mitt liv och trodde heller inte att jag någonsin skulle göra det. Nu har jag gjort det senaste tre matcherna och det har känts bra.

Föredrar du nu att spela mittback i stället för att lira wingback?

– Jag föredrar ingenting, bara jag får spela är jag nöjd.

Vad är det för egenskaper som gör dig till en bra mittback?

– Jag läser spelet bra, är duktig med bollen och är snabb – både bakåt och framåt. Jag kommer till inlägg och får vi bollar bakom oss är jag först på dem. Det är väl typ det.

Du anlände sommaren 2017 och gjorde succé direkt. Ett något tyngre fjolår dock?

– Ja, lite mycket skador och jag kom inte upp i den formen som jag vet att jag har. Nu närmar jag mig den formen så det känns bra.

Ni åker till Slovenien på tisdag för CL-kval mot Maribor dagen därpå och redan nu under lördagen möter ni Helsingborg hemma. Tätt spelschema?

– Ja, det är väldigt tätt matchande och det är lite slitna ben. Men vi återhämtar oss och det kommer att bli en bra match mot Helsingborg.

Är det svårt att fokusera på den matchen med tanke på Maribor några dagar senare?

– Faktiskt inte. Det var ju samma sak inför andra mötet med Ararat då vi tätt innan vann mot Elfsborg med 3-0. Inga problem alls.

Maribor spelade CL-gruppspel 2017 och förlorade då hemma mot Liverpool med 7-0. Har du någon koll på detta slovenska lag?

– Den matchen minns jag, men i övrigt har jag noll koll på Maribor. Jag vill inte prata om dem nu, jag vill fokusera på Helsingborg.

HIF har fått en nytändning med Henke Larsson?

– Ja, det brukar vara så när nya tränare kommer in. Vi får sätta stopp för det.

SM-guld eller Champions League-gruppspel i år?

– Då säger jag båda, det hade varit kul att vinna guld igen samtidigt som man alltid drömt om att spela i Champions League.

Hur stora chanser har ni att slå er in i gruppspelet?

– Vi har ett jäkligt bra lag och får vi behålla våra spelare och samtidigt få in något vasst nyförvärv ser det bra ut. Det är en jäkligt tuff väg att gå, men inte omöjligt.

Nabil Bahoui uppges vara nära comeback. Hur ser du på det?

– Bara positivt. Jag spelade med honom sist han var här och det är fantastisk spelare som bidrar med mycket.

MFF har ett försprång på er i allsvenskan. Hur ska ni göra för att komma ikapp?

– Det är bara att vinna match efter match och hoppas att Malmö gör bort sig.