Foto: Bildbyrån

Alexander Zorniger är borta från Bröndby och Simon Tibblings fotbollsliv har kunnat återgå till det normala. Från ett mindre helvete till att nu ingå i planerna igen sedan Danmarks förre förbundskapten för U21 har tagit över.

– Bröndbys nye Niels Frederiksen ser en stor stjärna i Tibbling. Han vill något med honom så som exempelvis Djurgården kan aldrig bli aktuellt nu, anser danske fotbollsjournalisten Sören Sorgenfri till FotbollDirekt.se.

Det höll på att gå riktigt illa för Bröndby i går kväll borta mot finländska Inter Åbo i pågående Europa League-kval. Det är inte bara svenske klubbar som kan ha det jobbigt i internationella matcher mot motstånd man anses ska vinna över.

Den klassiska danska klubben hade nu 4- 1 från hemmamötet att gå på men nu slutade det förlust med 0- 2 och Simon Tibbling levde farligt nära ett fiasko under nye tränaren Niels Frederiksen.

Men man lyckades samla i hop ekipaget denna gång – samtidigt startade man helgen som gick i ligaspelet i Danmark med att göra 3-0 på Silkeborg.

Allt som allt en lovande början på den nya säsongen för Bröndby och inte minst ser deras svenske stjärna ut att ha fått fotfäste efter det helsicke han levde under med under gamle Alexander Zorniger som sparkades i februari.

Man kan säga att Simon Tibbling frodas igen.

Under alla omständigheter så har nu svensken helt andra ögon på sig än tidigare.

Fredriksen som tog över så sent som i början av juni har än så länge tydligt visat att han vill någonting med Djurgårdens förre stjärna.

När han tog över så yppade han följande ord:

”Bröndby IF är ett flaggskepp i dansk fotboll, så jag ser fram emot att komma igång. Jag kommer inte att revolutionera klubben, men vidareutveckla den från grunden för klubben idag”.

Och i detta ska nu alltså Tibbling ingå. En lättnad efter att under fjolåret ha fastnat i en svår situation under förre tränaren Zorniger som efter en match, det uppdagades på tv-bilder efter en match, daskade Tibbling i huvudet med handflatan – detta som för att visa sitt missnöje med stjärnans insats.

Sedan dess har Tibbling uppgivits vilja lämna den danska storklubben. Men med det danska u21- landslagets förre förbundskapten vid rodret så är det alltså en nystart på gång.

”Av vad jag såg från Tibbling förra säsongen var att han var väldigt rörlig och överallt. Han hittade inte i sitt spel. I den nya positionen får han arbeta på ett helt annat sätt, kan vara det som gjort honom lite lugnare i spelet. Han har verkligen lyckats i de första matcherna”, sade han för några dagar sedan till Tipsbladet.

Danske journalisten Sören Sorgenfri som nära följer dansk fotboll ser så här på Tibblings nya andning borta i Danmark och hur en allsvensk comeback och Djurgården ser ut att ryka. Han visade ju förra året i intervjuer att han drömde om Dif igen men nu ser det alltså ut att skjutas på framtiden för 24-åringen. Sören Sorgenfri om stora förändringar för mittfältaren som ju vann EM-guld för några år sedan med U21.

– Frederiksen vill använda Simon Tibbling i ett 4-3-3-system och använda honom ännu mer i presspelet. Tittar man på hur det har sett ut så här långt så anser många att han har varit Bröndbys kanske bästa vapen så här långt, berömmer Sorgenfri för FotbollDirekt.se.

– Han spelar en stor roll och det är uppenbart att det ska mycket till för att nye tränaren ska ändra sin inställning. Han ser Tibbling som ett stort namn och det ska som sagt mycket till för att det ska ändras, tror jag.

– Men samtidigt, om den här utvecklingen fortsätter så tror jag att han kommer att säljas. Jag har förstått att han fortsatt vill spela i en större liga och det vet Bröndby så jag vet att Bröndby har en plan där man räknar med att sälja honom, senast nästa sommar. Man ser solklart en stor potential i honom, så mycket man inte fått ut men inser alltså att han vill komma till en större liga. Så nu är det upp till Simon själv att göra sig så attraktiv som möjligt. Bröndby kommer att göra honom till ett namn som ska leda det här laget och det har ju börjat bra. Så nej jag kan aldrig tro att Djurgården kan bli aktuellt. Inte efter detta när det ser så bra ut för honom.

– Han blir rätt och slätt för dyr. Men däremot vill han ju tillbaka dit i framtiden.