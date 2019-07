En ny målvakt kan vara på väg in för Helsingborg. Nackskadan på Pär Hansson har varit långvarig. Enligt tidningen HD så kan nu danske Anders Lindegaard bli klar. Helsingborgs Dagblad skriver i eftermiddag att den danske målvakten har tr

Helsingborgs IF fortsätter att rekrytera. På onsdagen gjorde man klart med ett lån av mittfältaren Ibrahim Bancé från Burkina Faso. – Alla parter ser detta som en väldigt bra överenskommelse, säger HIF:s ordförande Krister Azelius till

9 juli

Igår (måndag) spelade Helsingborgs IF mot Elfsborg, matchen slutade 1-1 efter att lagkaptenen Andreas Granqvist bränt en straff. –Det är för dåligt, den ska vara högre upp och sitta i nättaket, sa Granqvist till C More i halvtid. Hels