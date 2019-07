Det dröjde till Hammarbys omgång 15 innan Darijan Bojanic spräckte målkontot. Och som han gjorde det. Den offensive mittfältaren skruvade in en frispark bakom en något felplacerad Lloyd Saxton i Sundsvallsmålet.

– Grejen var att jag skulle lägga den över muren men så flyttade han över lite mycket så jag la den där, säger han i C More.

Hammarby leder borta mot GIF Sundsvall med 2-1.

Ledningsmålet prickades in av Darijan Bojanic, nyförvärvet från Helsingborg inför säsongen.

Mittfältaren har gjort sig känd för sin känsliga högerfot men hade hittills inte fått visa upp den i form av allsvenska mål. På måndagskvällen fick han till slut spräcka sin nolla.

Hammarby fick en frispark i centralt läge från 17-18 meters avstånd. Då klev Bojanic fram, såg hur GIF Sundsvalls målvakt Lloyd Saxton ”tjuvade” lite och la bollen i målvaktens hörn. 1-0 till Hammarby i den 30:e minuten.

– Jag kände jag ville ha den (frisparken) direkt. Sen såg jag att han (Saxton) flttade över lite mycket där muren står och missade lite, säger han till C More och fortsätter:

– Grejen var att jag skulle lägga den över muren men så flyttade han över lite mycket så jag la den där.

På frågan om det var skönt att göra sitt första allsvenska mål för Hammarby.

– Den är skön om vinner, om vi inte vinner så skiter jag i målet, säger Bojanic.

Matchen slutade 3-2 till Hammarby efter ett sent avgörande av Vidar Örn Kjartansson.