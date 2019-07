FEM SNABBA MED FD:s LENNART SANDAHL – EFTER GIF SUNDSVALL – HAMMARBY 2-3.

Vidar Örn Kjartansson blev skillnaden mellan Hammarby och GIF Sundsvall. Bajen vann matchen men det var kanske inte helt rättvist. Här är FD:s reporters tankar efter matchen.

SATT HÅRT INNE FÖR BILLBORN

Darijan Bojanic curlade in en frispark bakom en felplacerad Lloyd Saxton. Sundsvall kvitterade. Muamer Tankovic bombade in 2-1 i bortre hörnet. Sundsvall kvitterade – genom ett läckert volleymål av Tobias Eriksson. Det kändes som att Hammarbys anstormning inte riktigt fick önskad effekt. Då var det extra imponerande att Bajen gick segrande ifrån en match där man tappat ledningen två gånger om och inte heller kommit upp i sin högstanivå.

BAJEN MÅSTE BEHÅLLA ”ÖRNEN”

Hammarbys lån av Vidar Örn Kjartansson löper ut och islänningen avslutade sitt halvår på bästa sätt. Han var inte särskilt aktiv i matchen men påpassligt framme när Bajen avgjorde den jämna matchen mot GIF Sundsvall. 3-2-målet två minuter in på tilläggstiden blev alltså helt avgörande och efter matchen sa islänningen så här:

– Jag åker tillbaka imorgon eller på onsdag. Kommande 4-5 dagar så kommer det att avgöras var jag spelar. Jag trivs bra i Hammarby men det är Rostov som avgör, säger han till C More.

Ja, om Hammarby kan lyckas få till ett nytt lån av anfallaren så kan man på allvar se fram emot en stark höstsäsong. Sju mål på 15 matcher är klart godkänt och med Aron Johannsson snart spelklar så skulle Bajens anfall vara riktigt intressant att se i höst. Utan Kjartansson så står mycket hopp till att just Johansson kommer igång direkt – vilket är svårt med tanke på att han spelat så lite de senaste åren. Det känns som ett avgörande beslut för om Hammarby ska kunna hota – på riktigt.

MAGYAR BEHÖVS OMGÅENDE

Bajen kliver upp på sjätteplats i allsvenskan med 25 inspelade poäng på 15 omgångar. Med det har man nu bara fyra pinnar upp till Djurgården på den tredje och sista platsen till Europaspel. Men om Hammarby ska kunna utmana på allvar så behöver man – förutom att behålla Kjartansson och (absolut!) Muamer Tankovic – täta till bakåt. MFF och AIK har släppt till elva mål bakåt. DIF har släppt tolv mål liksom Häcken och Blåvitt som är femma har 14 baklängesmål.

Hammarby har släppt in 22 mål. Och det håller naturligtvis inte i längden oavsett hur fin kvalitet man har i offensiven. Markeringsmiss på frispark och ett taffligt ingripande vid Erikssons volleykvittering där Fällman inte fick undan bollen, och ingen hann upp för att störa ett volleyskott i straffområdet…. Richard Magyars spelklarhet kommer lägligt och kan bli viktigare än vad många tror i höst.

STARK MORAL I GIF – TILL INGEN NYTTA

Man måste ändå lyfta på hatten för Giffarnas moral i dag. Linus Hallenius är såld och det ryktas frenetiskt om både Maic Sema och David Batanero. Precis som FD avslöjade i dag så var heller inte William Eskelinen tillgänglig då han är i Danmark för att göra klart med Århus. Trots det så gör man en spelmässigt stark insats mot ett lag som Hammarby. Men det var inte till någon nytta då man föll i slutminuterna.

HÅRD PRESS PÅ HAGBLOM/CEDERGREN

Nu börjar det brännas på riktigt. Vill det sig illa för Giffarna så är man jumbo i allsvenskan när den 16:e omgången är spelad. AFC Eskilstuna är på uppgång och Falkenberg visade moral mot IFK Göteborg. Nu står alla tre lagen på elva poäng men det är Giffarna som har sämst trend av alla och det är Giffarna vars spelartrupp blir allt mer dränerad på spetsspelare. Om inte Joel Cedergren lyckas få alla att dra åt samma håll blir det en mörk höst för Norrlandslaget. Och om Urban Hagblom inte får in ersättare som håller måttet så blir det inte lättare att säkra kontraktet. Det är nog inte många tränare och sportchefer som skulle vilja byta skor med firma Cedergren/Hagblom just den här hösten…