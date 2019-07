AIK ska kvala till Champions League för första gången sedan 2010. Då saknas högerbacken Daniel Sundgren – som inte flög med till Armenien.

– Han är inte med här men mer än så har vi inte för avsikt att kommentera just nu, säger sportchefen Björn Wesström till FotbollDirekt.se.

En lång väntan är över.

Sist AIK kvalade till Champions League var under en stökig period i klubbens historia. Guldet 2009 ledde senare till att tränaren Mikael Stahre fick ett erbjudande i Grekland som han tackade ja till – mitt under vårsäsongen 2010. Sportchefen Björn Wesström tog tillfälligt över rollen som tränare innan skotten Alex Miller kom in, Jens Andersson blev sportchef och Wesström assistent till Miller.

AIK åkte ur den andra kvalomgången mot Rosenborg med totalt 0-4 och klubben slutade till sist elva i allsvenskan. Björn Wesström menar att det inte finns mycket att ta med sig från den perioden i klubbens långa historia.

– Ska jag vara ärlig så var den CL-kvalperioden ganska suddigt utifrån att det var extremt rörigt i övrigt i klubben. Vi rörde till det så mycket i klubben så jag skulle säga att vi inte kan ta med oss någon större erfarenhet från det året. Det var en serie händelser där över ett par månader som gjorde att klubben inte mådde bra och det speglade sig i resultaten, säger Wesström på telefon från Armenien.

Klockan 16:00 svensk tid börjar den första av två matcher mot de armeniska mästarna Ararat. AIK har utifrån förutsättningarna scoutat motståndet så bra som möjligt.

– Vi har gjort ett så gediget jobb som det är möjligt. Ararat är ju inte i igång med sitt ligaspel och deras transferfönster är öppet vilket gör att man tvingas till en del antaganden i sin scouting. Men det är så det är, mycket med motståndarscouting handlar om att gissa rätt.

Vad kan du berätta om motståndet?

– Vi har väl en god bild av dem. Men sen är det som Henok (Goitom) sa på presskonferensen i går när han fick frågan om deras svagheter. Han svarade att han vore en fullständig idiot om han avslöjade det där. Jag har ingen avsikt att lämna en scoutingrapport till media mer än att vi gjort ett jobb och förberett oss på bästa sätt.

Per Karlsson är med i matchtruppen efter att han klev av skadad mot Kalmar. Däremot saknas Daniel Sundgren av oklar anledning.

– Per Karlsson är med i truppen och hur mycket han kan spela visar sig. Daniel Sundgren åkte inte med till Armenien men mer än så har vi inte för avsikt att kommentera just nu.

Hur ser ni på dubbelmötet, är oavgjort ett okej resultat i kväll?

– Det är klart att vi vill ha ett så bra utgångsläge som möjligt. Europaspel handlar i ännu större utsträckning om cynism och det har vi tränat på hela förra säsongen. Så förhoppningsvis har vi lärt oss saker som kan göra skillnad i Europa för oss.

Matcharenan i Yerevan tar inte mer än 1500 åskådare och det förväntas komma drygt 100 AIK-supportrar. Wesström är nöjd med förutsättningarna.

– Hela resan har gått precis som planerat vilket är klart önskvärt. En jättefin gräsmatta. Det blir nog fullsatt.