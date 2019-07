Robin Jansson hade en tuff dag på jobbet när han inatt (svensk tid) både blev utvisad och förlorade.

SM-guldhjälten Robin Jansson har fått mycket speltid i sin MLS-klubb Orlando City.

För ett par veckor sedan gjorde han även sitt första mål.

Men inatt gick det inte så bra. Förlust mot Philadelphia och Jansson utvisad. Han kom sent in i en duell och domaren Chris Penso tog – med hjälp av VAR – beslutet att det var ett rött kort. Detta eftersom han förhindrade en målchans på ett regelvidrigt sätt.

45' | Video review doing its thing. Robin Jansson has received a straight red card.

1-1 | #ORLvPHI

— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) July 4, 2019