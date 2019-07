Djurgården går med i toppen och gör det på ett sätt som på sätt och vis överraskar stort. Och nu börjar FD:s Patrick Ekwall snegla åt en möjlig guldskräll.

– Ja, jag tror det. Djurgården har också en fördel av att de ”slipper” Europaspel, säger FotbollDirekts krönikör.

Djurgården går fram i allsvenska toppstriden på ett sätt som nu gör allt starkare intryck. Det är trots allt ett Dif som till stora delar inte riktigt imponerat fullt ut, det har varit så väl skador som sjukdomar och bara i går så saknades Erik Berg helt och hållet, samt hur duon Astrit Ajdarevic och Edward Chilufya inte startade.

Ja, det är uppenbart att man ser ut att sitta på sparsamt utnyttjade resurser. Lägg där till Buya Turay som ensamt etablerat anfallsnamn.

Gör man sedan samtidigt jämförelsen med AIK och Hammarby är spektakulärare på transfermarknaden än vad Dif är. Fler stora namn, liksom hur Kim Bergstrand och kompani inte minst förlorat båda derbyna.

Här Patrick Ekwall om den allsvenska omstarten och i synnerhet då kring hur Djurgården nu växer allt mer i toppstriden. Här 5 FRÅGOR med EKWALL.

1. Djurgården fortsätter mot guldstrid. Är det rimligt att tro att de kan utmana hela vägen?

– Det känns åtminstone inte orimligt. Och just den här sortens segrar brukar ofta skilja miittenlagen mot toppaspiranterna. Det är lätt att åka på poängskörden, såklart, men moraliskt är ett sent avgörande i slutminuterna i en ”måste-vinna-match” som Kalmar FF på Tele2 värd så mycket mer. Djurgården har också en fördel av att de ”slipper” Europaspel, vilket innebär att de inte kommer belastas lika hårt de närmaste veckorna som AIK, Malmö, Häcken och Norrköping. Även om ingen vet hur länge de lagen överlever i kvalspelet.

2. Hammarby åkte på en smäll i den viktiga matchen mot Häcken borta. Kört för Bajen?

– Det är lite för tidigt att räkna bort någon överhuvudtaget, men det finns all anledning för Hammarbys fans att oroa sig som inte har så mycket med den här matchen att göra.

Kjartanson lär försvinna, Tankovic (sjuk mot Häcken) KAN försvinna och skadebekymmer som gäckar. Hammarby är lite för ojämnt, för ofta. Och de behöver få bättre utdelning på fler fötter lite oftare. Nu är Häcken borta en svår match och Bajen åkte på ett par jobbiga domslut som tog hårt, dessutom en otrolig räddning av Peter Abrahamsson vid ställningen 1-0. Det ska vi inte glömma när vi ser till just det här resultatet.

3. Vad tror du om Häcken?

– Jag tror en hel del. Det är lätt att slentrianmässigt beskriva Häcken som ett spännande lag med stor offensivs slagsida. Men Häcken är mycket mer än så och i grunden snarare ett defensivstarkt lag som spelar allt rakare mot motståndarmålet. Bara Malmö FF har släppt in färre mål så här långt. Abrahamsson är nog bästa keepern i allsvenskan just nu, mittfältsparet Faltsetas/Friberg har få övermän i spelet box-till-box och Jeremeieff är Target, målskytt och smartness som avgör matcher. Och än känns det som om det inte riktigt har lossnat för vare sig Paulinho eller Irandust. Det ska bli spännande att se vad Häcken kan göra i höst.

4. Hur ser du på 0-0 i AIK-Malmö FF?

– Att MFF inte direkt var missnöjda med det resultatet på förhand. Av den enkla anledningen att AIK var i mycket större behov av en seger för att börja knapra in på Malmö, inte minst efter förlusten mot Norrköping. AIK står inför ett jobbigt läge.

Nu ska de ut i Europakvalet med nån sorts ångest hängande över sig efter de senaste årens tama resultat där. Misslyckas de i år så kommer det ta hårt och man hamnar i ett läge där man återigen missar möjligheten att dra in cash. Samtidigt som de inte har råd att köra på sparlåga i allsvenskan, så som läget är just nu. Det är en otäck utmaning för Rikard Norling.

5. IFK Göteborg går in i hösten med lite större krav på sig än inför säsongen. Hur löser man det utan. Benjamin Nygren?

– Nygren är förstås en saga för sig, men jag tror inte att Blåvitts höst står och faller med honom. Då tror jag Patrik Karlsson Lagemyrs hysteriska form är viktigare att konservera.

Det finns en risk att IFK Göteborg åker på en baksmälla, men de har haft ett grundspel som varit tillräckligt grundat för att inte rasa ihop helt.