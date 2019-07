Kennedy Bakircioglu är aktuell i ett nytt projekt. Bajenlegendaren inleder ett samarbete med ”Nebez Kurban Academy”.

– Det stämmer. Vi är överens och startar ett samarbete. Vi delar samma synsätt, avslöjar Bajenlegendaren för FotbollDirekt.se

– Det är spännande att jobba med unga spelare och extraträning som vi vill göra, fortsätter Kennedy.

Den forne Hammarbyhjälten har än så länge sedan han slutade karriären varit sparsam med att involvera sig i nya projekt.

Dels med tanke på ett på många sätt nytt liv och sätt att leva efter en 20-årig elitkarriär – liksom hur han beskriver hur han faktiskt ännu håller på att landa.

När FD får en intervju är han nyligen hemkommen från en utlandsresa med familjen.

Kennedy bekräftar hur han nu är överens om att gå in i fotbollen igen men inte i Hammarby. Inte ännu.

Nu väntar alltså ett samarbete med företaget ”Coach Nebez Academy” som vill lansera en modernare form av fotbollsträning – byggd på snabbhet, snabbuthållighet, styrka, smidighet och splitvision.

Och i allt detta ska nu alltså Bajenstjärnan och Nebez starta ungdomscamper. Premiären sker redan i mitten av augusti och är öppen för unga fotbollsspelare oavsett klubbtillhörighet.

Nebez Kurban är å sin sida ett namn med stor erfarenhet och framgångsrika resultat. Han har haft hand om många stjärnor genom åren som Jiloan Hamad, Alexander Isak, Ludwig Augustinsson, Simon Tibbling, John Guidetti och Kosovare Asllani, samt samarbetade med det svenska U21-landslaget under fem år.

Kennedy ger här sin syn på hur han övertygades om att gå in med sitt namn och hur han nu går in i fotbollen igen men inte i Hammarby.

– Jag har i nuläget inte tiden för heltid än så länge utan det här blir ett bra första steg för mig tillbaka till fotbollen, berättar han för FotbollDirekt.

– Jag får erbjudanden hela tiden men aktar mig för att rusa in i saker. Men det här är en träning som står gör någonting nytt och utvecklande. Jag måste säga att jag själv önskar att jag fått tillgång till sådan här träning när jag själv var ung. Det går inte att komma i från så viktigt det är att träna varierat från så ung ålder som möjligt, säger han och berättar om hur han första kontakterna i det projekt som nu är aktuellt faktiskt uppstod.

– Först var det Jiloan Hamad som berättade om sina erfarenheter av den här träningen och sedan har jag ju pratat med Nebez flera gånger och allt oftare – och sedan med egna ögon sett vad det handlar om och direkt känt att det är intressant. Ja, min son har tränat i den här akademin. Extraträning för unga människor och bitvis utan boll är så otroligt viktigt för en spelares utbildning. Det känns bra att gå in i ett projekt som förmedlar någonting nytt som jag känner att detta med Nebez gör, detta tillhör framtiden.

Nebez Kurban om samarbetet med den förre Bajenstjärnan.

– Kennedy är fantastisk. Som person och det han har stått för som spelare. Det handlar om att vi tillsammans vill erbjuda ett helhetskoncept för framförallt unga spelare.

– Dels så handlar det om det. Det handlar om att bygga upp individer. Många mina metoder utvecklar splitvision och kognitiva förmågan, jag har ett samarbete med forskare på Karolinska institutet och drar erfarenheter från detta. Forskarna är nyfiken på mitt sett att jobba.

Premiären ”Kennedy Nebez fotboll” camp blir den 12-15 augusti och det kommer att bli på Söder. Kennedy här igen:

– Det ska bli spännande att jobba med detta och få bidra med erfarenhet och detaljer. Det är ett första steg för mig att skaffa mig erfarenhet för tränaryrket.