JUST NU: Djurgården avgjorde sent – knappar in på MFF

Publicerat Idag 20:55

Skrivet av Redaktionen

0 Kommentarer Djurgården öste på mot Kalmar men länge såg det ut som att matchen på Tele2 Arena skulle sluta mållös. I 87:e minuten nickade dock kapten Marcus Danielson in det förlösande ledningsmålet och av bara farten satte Mohammed Buya Turay slutresultatet 2-0. Djurgården tvåa i tabellen med fyra poäng upp till Malmö, men då har MFF en match mer spelad. I förmiddags avslöjade FotbollDirekt att Djurgården fått ett bud från en icke namngiven MLS-klubb på 6,5 miljoner kronor för målvakten PK Bråtveit – ett erbjudande som Stockholmslaget sagt nej till. När Djurgården nu tog emot Kalmar på Tele2 Arena inledde norrmannen, som värvades in som Andreas Isakssons ersättare i vintras, på bänken. I stället fick Tommi Vaiho chansen mellan stolparna. I övrigt bänkades även mittfältsstjärnan Astrit Ajdarevic. Erik Berg missade matchen på grund av skada. Djurgården hade inför i kväll sju poäng upp till serieledande Malmö FF – men då hade också MFF två matcher mer spelade än tabelltrean. Hemmalaget satte full fart direkt. Kalmar fick knappt låna bollen i inledningen och i den sjätte minuten var det nära ettan för Blåränderna. Haris Radetinac spelade in bollen till Nicklas Bärkroth som inne i straffområdet skottade. Mycket KFF-folk framför målet och bollen över. Radetinac pigg för Djurgården. Vänsteryttern vek i den 15:e minuten in från sin kant och avlossade skott med högerfoten. Skotten hårt, men bra räddning av Hägg Johansson. Efter Djurgårdens fina inledning tog Kalmar allt mer mark och hemmapubliken klart missnöjd med de blårandiga spelarnas prestationer på Tele2. Spridda burop där KFF tillåts rulla boll. Men så i 33:e minuten blixtrade Djurgården till och Mohamed Buya Turay så när att klacka in 1-0 till hemmalaget. Bollen i stället tätt utanför. Fint anfall av Djurgården i 36:e minuten där Jonathan Ring spelade in till Fredrik Ulvestad som tråcklade sig fram till ett fint läge från nära håll inne i straffområdet. Bra räddning av Hägg Johansson. Oj vad nära 1-0 Djurgården i 40:e minuten när Marcus Danielson kom högst på en vänsterhörna. Nicken tätt över. 0-0 i paus. Ett bombardemang av chanser för Djurgården direkt i upptakten av andra halvlek. Jonathan Ring, Kevin Walker och Marcus Danielson alla nära ettan för Blåränderna. Fint anfall av Djurgården i 58:e minuten. Aslak Fonn Witry med avslutet från nära håll efter inlägg från Kevin Walker, men bollen tätt utanför Hägg Johanssons vänstra stolpe. Just Walker utbytt i 61:a minuten. In i stället med fixstjärnan Astrit Ajdarevic. Varsitt byte i 67:e minuten. Gästernas Papa Diouf ersatte Maxwell och i Djurgården gjorde Edward Chilufya, som varit skadad sedan cupkvartsfinalen mot Hammarby i mars, allsvensk comeback. Ut med Bärkroth. Samme Chilufya otroligt nära 1-0 bara minuten senare, men bollen precis utanför bortre stolpen. Ajdarevic med skott en bit utanför straffområdet. Precis som så många gånger tidigare för Djurgården i denna match gick avslutet tätt utanför stolpen. Samme Ajdarevic med jätteskott kort senare från cirka 30 meter som Hägg Johansson parerade på storartat vis. Efter massivt tryck fick Djurgården till sist in bollen i 87:e minuten. Kapten Marcus Danielson stångade in 1-0 med pannan och stort jubel på Tele2. 2-0 Djurgården på stopptid då Kalmar tryckte på för kvittering och hemmalaget kontrade in tvåan genom Mohamed Buya Turay. Mycket vacker soloprestation från anfallaren. Djurgården vann med 2-0 och ligger tvåa i allsvenskan med fyra poäng upp till Malmö FF. Skåningarna har en match mer spelad än Djurgården. Djurgården: Vaiho – Witry, Une Larsson, Danielson, Käck – Ring, Ulvestad, Walker – Bärkroth, Turay, Radetinac Kalmar FF: Hägg Johansson – Nouri, V. Elm, Aliti – Johansson, Romario, R. Elm, Rafael, Agardius – Maxwell, Fröling