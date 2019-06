Strax före halvtid skedde en omdiskuterad situation på Friends arena. Malmö FF:s Anders Christiansen föll i duell med Per Karlsson – men domaren friade.

– Det är klockren straffspark. Jag kommer in fri och har ingen anledning till att falla. Om det inte är straff när han tar på min högerfot, så vet jag inte när det är straff, säger Christiansen till C More i halvtidspausen.

I andra halvleks slutskede borde MFF kanske fått en möjlighet från straffpunkten.

Anders Christiansen fick med sig bollen in i straffområdet och vek förbi AIK:s Per Karlsson. Den svenske landslagsmannen sträckte sig efter bollen men såg ut att komma ut danskens ben.

”AC” föll och blev helt vansinnig när domare Stefan Johannesson valde att fria.

– Jag tycker att det är straff, säger C Mores expert Anders Andersson.

Matchens bästa läge har Franz Brorsson haft när han nickade en frispark i den bortre kryssribban.

Ställningen mellan AIK och MFF var 0-0 i halvtid vilket även blev slutresultatet.