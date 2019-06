FD – kommentar: En nybildad klubb som vann högstaligan en säsong efter bildandet. Har en spelartrupp som innehåller många nationaliteter med spelare från exempelvis Spanien, Elfenbenskusten, Nigeria, Bulgarien, Colombia och länder som Cap Verde och Haiti. Men det är inga spelare med speciellt tunga meriter eller vana från spel på hög nivå. Ett par av spelarna har dock deltagit i kvalmatcher till Europa tidigare, bland annat anfallaren Jean-Jaques Bougouhi som mötte just AIK med Shirak sommaren 2015. Spelade då från start i båda matcherna men blev varnad i båda och också utbytt i båda matcherna.

De flesta utländska spelarna har spelat i som högst andraligan i sina respektive hemländer. Lagkaptenen Guz har exempelvis bara spelat i ryska andra- och tredjeligan.

Laget har en spansk försvarare med namnet Sergi som tillhört Atletico Madrid och som fått spela matcher i Copa del Ray med Atletico Madrid och fick också spela mot FC Köpenhamn i Europa League förra vintern. Men något framträdande blev det aldrig i La Liga, utan istället endast ligaspel med B-laget i Segunda B (spanska tredjedivisionen)

Bäste målgöraren, Anton Kobjalko har endast spelat i ryska andraligan och där som mest orkat upp i åtta mål under en säsong. Hans 15 mål senaste säsongen, som räckte till andra plats i skytteligan har han under de senaste tio säsongerna aldrig varit i närheten av.

Kuriosa är att laget har två spelare med samma namn, Arman Khachatryan, där den ena är försvarare och den andra är mittfältare. Båda har dock tillhört andralaget större delen av säsongen och det återstår att se om dessa båda eller någon av dem blir uttagen till spel i Champions Leauge mot AIK.