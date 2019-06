Inför säsongen lånade Elfsborg Jonathan Levi på ett säsongslångt lån från Rosenborg. Han gjorde bra ifrån sig direkt och med två mål på de tre första matcherna. Men skador har stoppat hans framfart och nu ser det ut som om han blir borta minst en månad till.

Ljumskproblem har gäckat Levi under våren och i sista matchen före uppehållet blev det bara 45 minuters spel mot BK Häcken. Nu står det klart att han tvingas till en längre tids vila. Något spel under juli månad väntas det inte bli för Levi.

– Jag fick ett bakslag mot Norrköping (i sjunde omgången, FD:s anmärkning) och efter det blev det aldrig riktigt bra. Före det kändes det som om smärtan var under kontroll, men sedan gick det inte längre, säger Levi till Borås Tidning.

Skadan är svårdefinierbar och det är inget som är trasigt, utan det handlar mest om smärta som Levi fått behandling för. Såhär svarar han själv på frågan vad det är för skada det handlar om.

– Ja du, jag har behandlats med ultraljud, gjort olika röntgen, magnetröntgen, akupunktur – men inget är riktigt sönder. Men nu kör jag ett nytt program, och tycker att det svarat bättre senaste tiden.

– Det är sagt fem till sex veckor sedan vi drog igång igen så jag räknar med comeback i augusti. Blir det tidigare är det bonus, men jag kommer inte stressa, det måste bli helt bra.

Levi har kontrakt med Rosenborg i ytterligare två säsonger efter denna.