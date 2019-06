IFK Göteborg gör minst en förändring i varje lagdel till matchen mot Östersund. Två av dessa är framtvingade av spelare som har lämnat klubben – Junes Barny och Benjamin Nygren.

Här kommer ni att kunna följa liverapporter från matchen.

ÖSTERSUND – IFK GÖTEBORG 0-0 Avspark 16:00

MATCHEN SLUT

90 min: Fyra tilläggsminuter.

88 min: Inhopparen och allsvenske debutanen Erik Holm får ett riktigt fint läge i Östersunds straffområde men Sixten Mohlin gör en fin räddning.

75 min: Fortfarande mållöst på Jämtkraft arena. Kharaishvili har haft ett par lägen för Blåvitt men inte fått bollen med sig i avgörande lägen. Östersund har haft en bra kontring också men som inte resulterade. Matchen inne i slutkvarten. Nu gäller det för lagen att flytta upp folk om det inte ska bli en mållös tillställning.

70 min: Mycket få rejäla målchanser fortfarande. Båda lagen tar ut varandra skicklighetsmässigt.

57 min: Rewan Amin får den första fina målchanser för hemmalaget. Amin skjuter längs marken från 20 meter. Blåvitt-keepern Anestis är dock välplacerad och tar bollen i skopan.

50 min: Försiktig inledning också av den andra halvleken.

46 min: Andra halvlek igång.

45 min: HALVTID. Blåvitt har haft den bästa målchansen i matchen men bollen gick precis utanför bortre stolpen. Östersund har skapat ett par halvchanser, bland annat en efter en hörna.

36 min: Blåvitt tvingas till sitt första byte. Patrik Karlsson-Lagemyr blir sittande kvar vid sidlinjen och tvingas byta. Han och Kharaishvili har haltat i några minuter. Är det underlaget som ligger bakom? Sargon Abraham ersätter.

25 min: Mer bollinnehav nu för IFK Göteborg som tagit över initaitvet allt mer. I den 21a minuten var det nära 1-0 för IFK Göteborg, då Karlsson-Lagemyrs avslut smet precis utanför den bortre stolpen.

20 min: Närkamperna har börjat bli allt fränare men det mest dramatiska var när Östersunds Poppler Isherwood nickade ihop med lagkamraten Mensiro efter att ha gått på samma boll. Den sistnämnde blev liggande på gräset men reste sig efter en stund.

15 min: Mycket boll för Östersund men matchen kliniskt ren från gifitga målchanser så här långt.

10 min: Mycket trevande inledning, där båda lagen tar ut varandra på mittfältet. Några försök till djupledsbollar har gjorts men stoppats upp av respektive försvar.

5 min: Ingen riktig målchans för något av lagen så här långt.

Matchen igång.

Östersund: Sixten Mohlin – Thomas Poppler Isherwood (ut 61), Noah Sonko Sundberg, Alhaji Gero (ut 90), Samuel Mensiro (ut 76) – Rewan Amin, Curtis Edwards, Isac Ssewankambo – Ludvig Fritzson, Eirik Haugan, Hosam Aiesh.

Avbytare: Andrew Mills (mv), Francis Baptiste (in 90), Henrik Bellman (in 76), Marco Weymans (in 61), Pontus Kindberg

IFK Göteborg: Ioannis Anestis – Victor Wernersson, André Calisir (ut 70), Carl Starfelt, Nzuzi Toko – Alhassan Abdullahi, August Erlingmark, Patrik Karlsson Lagemyr (ut 36) – Giorgi Kharaishvili, Robin Söder (ut 80), Lasse Vibe.

Avbytare: Tom Amos (mv), Kristopher Da Graca (in 70), Sebastian Eriksson, Amin Affane, Sargon Abraham (in 36), Emil Holm (in 80), Adil Titi.