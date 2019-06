Foto: Bildbyrån

Omar Eddahri var tidigare i Djurgården – men numera i Gif Sundsvall. Nu går han skadad och missar även kommande nattmatchen mot AFC.

– Det är skitjobbigt, säger han till Sundsvalls Tidning.

Ingen Omar Eddahri alltså i en nattmatch som är tänkt som en pr-grej för att ge ekonomiskt hårt utsatta Giffarna nya viktiga intäkter.

Matchen som börjar så sent som kl. 23.00 spelas nu utan den skadade Gif-anfallaren.

Han är helt enkelt inte helt kurant för att kunna gå in och ta en allsvensk match från start just nu.

Själv så är han inte direkt munter när han pratar med Sundsvalls Tidning, liksom han inte vet när han kan spela igen. Eddahri som så sent som i mitten av december förra året lämnade Djurgården – ville verkligen kunna spela denna gång.

– Varje match är jobbig att missa och det har blivit ganska många nu. Så det är väldigt frustrerande. Vi håller på i dagsläget att diskutera lite kring skadan och hur vi ska gå vidare och sådär så vi får sen. Men det är klart att det är tråkigt, säger han till tidningen.