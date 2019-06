FOTBOLLDIREKT I SAMARBETE MED SVENSKA FANS

Svenska Fans har publicerat en ny lista om Malmö FF. Jonas Knudsen och en viss Prica hamnar högt upp denna gång.

”Han hyllades av tränare Rösler som bland annat menade att det absolut kan bli tal om allsvensk speltid här under hösten”.

Malmö FF har gjort två matcher på slutet. Danska Sönderjyske och så sent som i går kroatiska Gorica.

Nu väntar nedräkning mot söndagen i Stockholm och AIK på Friends arena.

Mest aktuellt MFF-aktuellt just nu listas här av Svenska Fans Malmö FF-redaktion.

Det handlar om bland annat Daniel Andersson men även om Jonas Knudsen som kommit i en fri transfer från Ipswich.

Däremot är det här en kille som kommer lite från ingenstans och som få har en bild av. Jämte kommer man sedan även in på kommande Europakvalet och en nordirländsk resa – eller om det möjligen bär i väg till Färöarna. Mötet mellan Ballymena – Runavik spelas hur som helst under torsdagen. Malmö mot vinnaren i det mötet.

Tim Prica är sedan ett annat namn som kommer upp denna gång. Uwe Rösler har själv nyligen lyft fram tonårstalangens namn och nu gör även Svenska Fans det samma sak.

”Jag hoppas att Tim har tålamodet, jag hoppas att MFF hittar utrymme att spela honom i Allsvenskan. Det här är en talang som måste få plats att blomma”.

