Foto: Bildbyrån

AIK har förlorat mot IFK Norrköping. I en mycket jämn tillställning så är det Norrköping som tar hem toppmatchen med 0- 2. IFK nu in i allsvenska toppstriden. Rikard Norlings besvikelse efteråt.

– Det är helt enkelt inte tillräckligt bra, sade AIK-tränaren Rikard Norling till Cmore.

Förlust med 0- 2 och Norrköping nu inbjudna i toppstriden. Där till en tung utvisning på Panos Dimitriadis i en bitvis mycket irriterad match. Nej, det blev ingen rolig omstart för AIK – trots att AIK med lite tur hade kunnat ta hem kvällens match.

Norrköpings gjorde dessutom det man gjorde utan Simon Thern som kan vara på väg till en rysk klubb. Extra symbolpoäng där, att ta hem det här utan ett av sina största namn.

Värdefullt för tränare Jens Gustafsson som lyckades vrida IFK åt rätt håll i slutmatcherna innan uppehållet.

Kom faktiskt upp i fyra raka utan förlust. 2- 0-viktorian i kväll på Friends får han nu mest av allt tacka Christoffer Nyman för som mycket väl hade kunnat bli tremålsskytt. Sådana chanser hade han.

– Jag tycker vi är en jättebra insats hela matchen. Vi ska kunna hålla lite mer boll med en man mer. Det är det enda jag kan hitta. AIK är ett bra lag, men vi vågar ändå. Det är riktigt starkt, sade Christoffer Nyman i C More.

AIK-tränaren Rikard Norling har ju alla gånger setts muntrare än denna afton.

– Vi är lika bra som Norrköping och åker på två mål på fasta situationer. Innan målet gör vi vår bästa period i matchen.

– Jag tycker att vi är minst lika bra som dem i spelet. Men vi släpper in två fasta som är lika. Det är någonting vi måste se över, för så kan vi inte ha det, sade han i C More.