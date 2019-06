AIK startar och gör det mot en annan förmodad guldkandidat. Först Norrköping och sedan Malmö på söndag. AIK behöver gå med MFF i ett sexpoängsförsprång – medan Norrköping på allvar vill ta igen det man länge förlorade under våren. FotbollDirekts krönikör här om kvällens toppmatch på Friends arena.

Viktiga fem dagar för AIK.

Oskar Linner hävdade nyligen för FD att man har gått framåt under det allsvenska uppehållet. Upp till resultat nu med en större match det första som nu möter stockholmarna.

Klarar AIK av att ta hem sex poäng i dessa toppmatcher – eller vacklar man? Har man för gott lagt svårigheterna man gick igenom under tidigare delen av våren? Det vi vet är hur som helst att så väl AIK som Norrköping tog större steg åt rätt håll innan sommarvilan slog in.

Kom i håg också att i den andra omgången slutade det 0-0 mellan dessa båda klubbar.

Annars dystert för manager Jens Gustafsson att Alex Fransson är avstängd. Hur han bygger laget återstår att se men Simon Thern och Gudmundur Thorarinsson centralt?

Däremot finns Jordan Larsson med på Friends mot AIK, överhuvudtaget ett av allsvenskans i nuläget bästa namn och en viktig framgång för Gustafsson som han har lyckats få en stor talang att fungera. Förmodligen den tränare som hittills fått ut mest av mister Larsson.

AIK har under uppehållet spelat 1- 1 mot Häcken i en träningsmatch i Bengtsfors och blivit aningen klokare kring vad juli kommer att innehålla med tanke på Europalottningen.

Frågan är nu med ett AIK som står inför förändringar med Daniel Sundgren och Anton Saletros som försvinner, vad man kommer att göra? Och kan vi räkna med en som Kolbeinn Sigthorsson? Hur mycket har han i sig just nu – och är en start på gång?

IFK Norrköping är som sagt utan Fransson som är avstängd och samtidigt lär vi räkna med att få se Christoffer Nyman som lagkapten.

FotbollDirekts krönikör Magnus Österberg ser så här på en match som blir starten på allsvenskan igen efter det månadslånga uppehållet.

– AIK – Norrköping är ju en alldeles utmärkt omstartsmatch för den allsvenska hypen. Två lag som jagar i toppen. Ett AIK som vill få snabbt svar inför det kommande kvalet till Champions League och ett Norrköping med fokus på att minska avståndet till toppen. Klart intressant, säger Österberg på tisdagsmorgonen.

– En omstart är alltid svår att förutse och här möts dessutom två ytterligheter inspelstilar:

– AIK som backar hem, väntar och spelar med stort tålamod. Norrköping vars främsta egenskap är farten och det snabba sättet att spela fotboll. Ah, det finns onekligen mycket kvalité på båda sidor.

Magnus Österberg fortsätter:

– Det blir intressant att se hur spelarna individuellt har konserverat formen. Tarik Elyunoussi var glödhet för AIK innan uppehållet. Jordan Larsson dito för Peking. Blir farlig för AIK och måste hanteras. Två spelare med hög matchvinnarpotential. Det är såklart ”bara en match av trettio” men ändå tror jag verkligen att det är en vägvisare för både Rikard Norling och Jens Gustafsson om någon vinner detta. Oavgjort vill ingen ha, och en eventuell vinnare respektive förlorare i denna match kommer att betyda väldigt mycket. Kanske mer än de poäng som står på spel.