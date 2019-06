Foto: Bildbyrån

Champions Leauge lottades i veckan och FotbollDirekt har på midsommarafton tittat på klubbarna som de allsvenska svenska klubbarna ska möta – detta inför Champions- och Europa League-kvalstarterna om cirka en månad.

Först ut AIK som möter Ararat i den första omgången och möter i den andra Valur eller Maribor om laget slår ut det armeniska laget.

FC ARARAT-ARMENIA

Grundad: 2017

Hemmaplan: Vazgen Sargsjan Republican Stadium/ Hanrapetakan Stadium, Jerevan, 14 968 åskådare (källa: Worldstadiums.com)

Ligaspel: Nej, avslutat 30 maj.

Tränare: Vardan Minasyan, 45 år, 4 ligatilar som tränare, 3 som spelare.

Bäste målgörare 2018/19: Anton Kobjalko, 15 mål

Mest namnkunniga spelare: Dimitrij Guz, försvarare, Anton Kobjalko, anfallare.

Lagkapten: Dimitrij Guz, 31 år, försvarare, Ryssland.

Dräktfärger: Vit tröja blå shorts. Reserv: Röd tröja, svarta shorts

Tidigare Europaspel: Nej.

Övrig fakta: Vann 18 av 32 matcher i ligan. Målskillnad 53-28. Vann ligan med en poäng före Pyunik.

FD – kommentar: En nybildad klubb som vann högstaligan en säsong efter bildandet. Har en spelartrupp som innehåller många nationaliteter med spelare från exempelvis Spanien, Elfenbenskusten, Nigeria, Bulgarien, Colombia och exotiska länder som Cap Verde och Haiti. Men det är inga spelare med speciellt tunga meriter eller vana från spel på hög nivå. Ett par av spelarna har dock deltagt i kvalmatcher till Europa tidigare, bland annat anfallaren Jean-Jaques Bougouhi som mötte just AIK med Shirak sommaren 2015. Spelade då från start i båda matcherna men blev varnad i båda och också utbytt i båda matcherna.

De flesta utländska spelarna har spelat i som högst andraligan i sina respektive hemländer. Lagkaptenen Guz har exempelvis bara spelat i ryska andra- och tredjeligan.

Laget har en spansk försvarare med namnet Sergi som tillhört Atletico Madrid och som fått spela matcher i Copa del Ray med Atletico Madrid och fick också spela mot FC Köpenhamn i Europa League förra vintern. Men något framträdande blev det aldrig i La Liga, utan istället endast ligaspel med B-laget i Segunda B (spanska tredjedivisionen)

Bäste målgöraren, Anton Kobjalko har endast spelat i ryska andraligan och där som mest orkat upp i åtta mål under en säsong. Hans 15 mål senaste säsongen, som räckte till andra plats i skytteligan har han under de senaste tio säsongerna aldrig varit i närheten av.

Kuriosa är att laget har två spelare med samma namn, Arman Khachatryan, där den ena är försvarare och den andra är mittfältare. Båda har dock tillhört andralaget större delen av säsongen och det återstår att se om dessa båda eller någon av dem blir uttagen till spel i Champions Leauge mot AIK.

VALUR REYKJAVIK

Grundad: 1911.

Hemmaplan: Valsvöllur, kapacitet: 2 489.

Ligaspel: Ja, pågående. I skrivande stund nia i tabellen efter nio omgångar, 2 segrar, 1 oavgjord, 6 förluster, 7 poäng, 15-16 i målskillnad, 2 poäng ned till nedflyttningsstrecket, 13 poäng efter ledande KR.

Tränare: Olafur Johannesson, 61 år, 3 ligatitlar. Lett FH Hafnafjördur i kvalspel till Champions League.

Bäste målgörare: 2018: Patrick Pedersen, 17 mål. 2019: Olafur Finsen 5 mål.

Mest namnkunniga spelare: Hannes Halldorsson, mv (förstemålvakt i landslaget), Birkir Mar Saevarsson, försvarare, Sebastian Starke Hedlund, försvare, Kristinn Sigurdsson, mf, Lasse Petry, mf, Olafur Finsen, anfallare

Lagkapten: Haukur Pall Sigurdsson, 31 år, försvarare

Dräktfärger: Röd tröja, vita shorts. Reserv: Vit tröja, röda shorts.

Tidigare Europaspel: 22 gånger. Bäst: 1967/68, Andra kvalomgången av Europacupen (nuvarande Champions League), 2018/19. Tredje kvalomgången av Europa League.

Övrig fakta: Vann 13 av 22 matcher i ligan 2018. 7 oavgjorda och 2 förluster. 50-24 i målskillnad och två poäng bättre än Breidablik.

FD-kommentar: Det lag som AIK sannolikt kommer att ha mest koll på av sina kvalmotståndare. Valur har dessutom flera spelare som har meriter från både spel i Sverige och Europa-matcher. Har den här säsongen inte alls visat upp samma nivå som förra säsongen och inte minst är det bakåt som det har läckt, detta trots att målet vaktas av landslagskeepern Hannes Halldorsson. Laget hade dock stor spelaromsättning inför säsongen, där tolv spelare lämnade och nio spelare kommit in. Bland spelarna som lämnade återfanns vasse anfallaren Patrick Pedersen som vann lagets interna skytteliga klart förra säsongen. Lagkaptenen Haukur Pall Sigurdsson påminner om AIKs Per Karlsson när det gäller meriter. Han har spelat i Valur sedan ”urminnes tider” och har gjort två landskamper. En försvarsklippa som laget lutar sig mot i vått och torrt.

NK MARIBOR

Grundad: 1960.

Hemmaplan: Ljudski vrt, kapacitet: 12 702.

Ligaspel: Nej. Avslutat 25 maj.

Tränare: Darko Milanic, 4 ligatitlar. Har bland annat lett Leeds United i sex matcher. Där blev han Leeds förste utländske manager någonsin. Har även lett österrikiska Sturm Graz i 1,5 säsong.

Bäste målgörare 2018/19: Luka Zahovic, 18 mål.

Mest namkunniga spelare: Marko Suler, försvarare, Dare Vrsic, mittfältare, Luka Zahovic, anfallare, Marcos Tavares, anfallare

Lagkapten: Marcos Tavares, 35 år, anfallare

Dräktfärger: Lila tröja, lila shorts. Reserv: Vit tröja, vita shorts.

Tidigare Europaspel: 23 gånger: Bäst: Vinnare interoto cup 2006. 5 gånger i Champions Leagues gruppspel.

Övrig fakta: Vann 23 av 36 matcher i ligan 2018/19. 23 segrar, 9 oavgjorda och 4 förluster, 82-34 i målskillnad, 78 poäng, 9 poäng bättre än tvåan Olimpija.

FD-kommentar: Mycket meriterat motstånd som har rutin av gruppspel i Champions League så sent som 2017/18. Har en tämligen åldersdigen trupp och det finns tjogvis med rutin både från Europaspel och stora mästerskap. I laget spelar 35-årige Marcos Tavares som är den mest framgångsrike målgöraren i slovenska ligans historia. 2013 blev den tidigare brasilianaren slovensk medborgare. I truppen i övrigt finns målvakten Jasmin Handanovic, 41, Marko Suler, 36, Dare Vrsic 34 som fortfarande håller god nivå. Har ett stort supportfölje som stöttar laget både i Slovenien och utomlands. När laget mötte Liverpool i Champions Leagues gruppspel reste 2400 supportrar till den nordengelska staden. Så räkna med många Maribor-supportrar på Friends Arena om det blir match mot AIK i den andra kvalomgången.

MATS JONSSON