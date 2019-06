Det var nu VM skulle börja för Sverige.

Istället blev det mest ett pokerspel – där allting handlade om den kommande åttondelsfinalen.

Förbundskapten Gerhardsson höll sina kort tätt intill kroppen och de svar som Sverige ville ha, de får vänta tills mötet med Kanada.

Det går säkert att säga väldigt mycket om Peter Gerhardssons chockdrag att starta gruppspelsfinalen med ett halvt B-lag.

Men jag ser det som att han är realist.

Och att han tidigt måste ha insett att det inte var mot USA som Sverige behövde göra sin bästa match.

Utan i den åttondelsfinal som redan låg klar. Där ju motståndet är likvärdigt oavsett vem det skulle bli.

När han nu ändå valde att vila nyckelspelare som Fischer, Rolfö, Rubensson, Glas och Eriksson så kan vi förstås fråga oss varför han lät Seger och Asllani starta?

Sannolikt för att det inte skulle bli för mycket av det goda, det hade inte sett snyggt ut med ett fullständigt reservlag.

Han behövde sin kapten på plan mot ett av världens bästa lag och han ville få ytterligare fart på Kosovare Asllani, som sannerligen blandat och gett mot Chile och Thailand.

Och det var väl dessutom rätt tydligt att Seger skulle få ungefär en timme innan hon byttes ut i 63:e minuten.

Gerhardsson har i den här VM-turneringen hamnat i det gynnsamma läget att han efter första matchen mot Chile VISSTE att Sverige skulle vinna mot Thailand och att de KUNDE förlora mot USA – han har haft full frihet att helt riskfritt matcha mot åttondelsfinalen med två matcher kvar.

Sett till helt nya förutsättningar och förväntningar och sett till en helt bedrövlig start med 1-0 redan i tredje minuten så gjorde det här svenska laget en klart godkänd insats.

Om vi ser till att det inte blev den fullständiga överkörning som det möjligen fanns en risk för.

Om vi ser till förmågan att försiktigt försvara med ett helt lag på rätt sida.

Eller att hitta en kontring eller tre som kanske skulle kunna ge utslag.

Sverige fick ned tempot på USA, som långa stunder såg ”oamerikanskt” lojt ut, kanske även de påverkat av att de ställdes mot en svensk startelva som andades ”vi satsar inte 100% på den här matchen”

Efter en timme och efter 2-0 – möjligen också efter Fridolina Rolfös intåg – så ville och kunde Sverige dessutom spela ett hyggligt etablerat anfallsspel.

Men den här matchen blev ändå ett ett väldigt stort ”jaha”.

Det var som att elektriciteten helt försvann en dryg timme innan avspark när det stod klart att Sverige skulle matcha ett väldigt reservbetonat lag som rimligtvis inte borde ha en chans mot världsmästarna.

Bägge lagen kunde förlora och känslan var att bara ett lag gav det chansen, då blir det som det blev.

Sverige hade en boll i ribban på ett inlägg från Rolfö och några bollar som dansade in i straffområdet och kunde ha landat rätt (Hurtig!).

Men vi hade också bara en enda hörna, som dessutom var en allmosa – om vi nu ska se den typen av statistik för hur den här matchen faktiskt kändes som,

Vi kan leta positiva och negativa sekvenser, men i stort sett spelar det ingen som helst roll.

För det här var en match som inte gällde någonting annat för Sverige än att förbereda sig för nästa.

Det är åttondelen som gäller.

Och Peter Gerhardsson har osvenskt spelat ”spelet”.

Smart eller inte, svaret får vi på måndag.

Det är först då VM börjar för Sverige.

Då går Gerhardsson all in.

Mina spelarbetyg:

Hedvig Lindahl – 2

Såg stabil ut i en match som – sett med en målvakts ögon – blev lite mer normal än de tidigare matcherna. Blev ställd på bägge målen, dels av taffligt försvarsspel på hörnan och dels av oturliga touchen på Jonna Andersson.

***

Nathalie Björn – 2

Först högerback och sen central mittfältare istället för utbytte Seger. Det blev sällan särskilt mycket bollkontakt i någon position. Höll sin defensiva position godkänt, hade aldrig möjlighet att gå framåt.

Amanda Ilestedt – 2

Hade det lite jobbigt i djupled de få gånger som Sverige stod inte för högt. Bra i duellspelet mot starkt motstånd.

Linda Sembrant – 2

Fick ta över rollen som försvarsgeneral när Fischer stod över. Styrde sina styrkor bra, satte bra press på mötande amerikanska targets och höll en bra försvarslinje.

Jonna Andersson – 1

Hade det jobbigt med den frejdiga och fysiskt pulserande Heath. Låg lite för långt från henne vid 2-0-målet och hann aldrig riktigt komma in i matchen.

***

Julia Zigiotti Olme – 1

Klart olycklig vid 1-0-målet när hon släppte förbi en låg hörna mellan benen. Hängde överhuvudtaget i luften på mittfältet mot väldigt mycket fysisk tyngd och motstånd. Otacksam uppgift att bara tänka defensivt så länge matchen var vid liv.

Caroline Seger (63) – 2

Fortfarande den spelare som är överlägset mest lugn, säker och naturlig i bollbehandling. Så även den här gången när hon väl fick låna bollen. Kändes relativt ”ointresserad” av att ge max ju längre matchen led.

Kosovare Asllani (78) – 2

Avslutade svagt i sitt fria läge i första halvlek, Men hade också några riktigt fina passningar i djupled. Lite för lätt avklädd i duellspelet på mitten när matchen hade en aning nerv. Såg klart bättre ut med bollen ju längre matchen led.

***

Sofia Jakobsson – 2

Bra i första halvlek för hon visade ett bra driv och inte tvekade att ta kampen eller att gå på avslut. Hon, om någon, behöver en islossning (läs: mål) för det finns någon sorts spärr som behöver lyftas. Mattades en del.

Stina Blackstenius – 2

Stångades helt ok i en relativt övermäktig uppgift, där hon blev endast forward när Sverige mest blev 4-5-1-stående.

Olivia Schough (56) – 1

Det blev varken hackat eller malet. Hon och Jonna Andersson hade det jobbigt på den sidan och klickade sen aldrig de få gånger det gavs möjligheter att ta bollen framåt,

Avbytare:

Jennifer Falk (mv)

Zecira Musovic (mv)

Nilla Fischer

Lina Hurtig (78) – spelade för kort tid för betyg

Fridolina Rolfö (56) – 3

Ja, det blev en tydlig skillnad när hon stormade in på vänsterkanten. Till viss del beroende på att hon kom in i ett annat skeende av matchen, men hon gjorde också den skillnaden lite på egen hand. Utmanade friskt, tog för sig med noll respekt och drog ett skott/inägg i ribban. Måste vara given mot Kanada.

Hanna Glas (63) – 2

Fick en relativt enkel resa när hon kom in, för då hade USA blivit bekvämt och det kändes mest som om matchen skulle spelas av. Startspelare mot Kanada,

Julia Roddar

Elin Rubensson

Anna Anvegpård

Sofia Jakobsson

Mimmi Larsson

PATRICK EKWALL