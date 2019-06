Foto: Bildbyrån

I lördags möttes Gefle IF och Pelle Olsson-tränade Sandvikens IF på Gavlevallen inför 5022 åskådare i en match i norrettan som i folkmun gick under namnet ”superderbyt”. I mitten av augusti möts lagen igen och då väljer Sandviken att flytta matchen till anrik mark.

Matchen 17 augusti kommer att spelas på den nordligaste arena det någonsin har spelats VM-fotboll på, Jernvallen i Sandviken.

Normalt spelar Sandvikens IF på en lite mindre arena i Jernvallen-området med kapacitet för 3000 åskådare, som normalt brukar räcka ganska bra för matcherna i division 1 men mot Gefle flyttar man alltså in på den gamla VM-arenan igen.

– Succén i lördags gjorde att vi fick anledning att fundera. Och allt blev klart i dag kan man väl säga. Först och främst blir det spel på VM-arenan, säger Sandvikens klubbchef Anders Eriksson till Mittmedia i Gävle.

Sandvikens IF vann med 1-0 i lördags och hela arrangemanget sågs som lyckat, sånär som på något mindre väl valt ordval på en banderoll som Sandvikens tränare Pelle Olsson surnade till på. Men redan då började det i Gefle-leden pratas om revansch och då det bara är två mil och fyrfilig motorväg med 110 km/h i hastighetsbegränsning mellan orterna, så finns förutsättningarna att det kan bli mycket publik också på matchen i Sandviken.

På ”VM-arenan” finns helt andra möjligheter till att ta emot mycket publik än på den arena som Sandvikens IF spelar på i normala fall.

Enligt Mittmedia Gävle kan den inhysa 670 under tak, VM-arenan hela 2500 åskådare under tak.

– Vi blir så att säga mer väderskyddade på det här viset. Vi hoppas på 4 000 totalt i alla fall – och skulle det blir fler än så, så klarar vi det också på VM-arenan, säger Anders Eriksson