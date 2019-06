AIK, MFF, IFK Norrköping och Häcken får i dag allihopa sina Europastarter. Lottning sker i Nyon i Schweiz. Om cirka en månad startar jakten på nya Europamiljoner, MFF tjänade ju i fjol över 60 000 000 på sin Europa League-succé.

Champions Leagues första kvalomgång lottas nu i eftermiddag. 32 klubbar är indelade i tre olika grupper, där en del av varje indelning är seedade, bland annat AIK.

Totalt är 16 klubbar seedade och lika många är det inte.

FD följer lottningsprocedur och rapporterar

GRUPP 1:

Astana (KAZ)

Ludogorets (BUL)

Crvena zvezda (SRB)

Shkëndija (MKD)

AIK (SWE)

Sūduva (LTU)

CFR Cluj (ROU)

Ferencváros (HUN)

Nõmme Kalju (EST)

Ararat-Armenia (ARM)

GRUPP 2:

Celtic (SCO)

Qarabağ (AZE)

Sheriff Tiraspol (MDA)

F91 Dudelange (LUX)

Slovan Bratislava (SVK)

Valletta (MLT)

Sarajevo (BIH)

Sutjeska (MNE)

Partizani (ALB)

Saburtalo (GEO)

GRUPP 3:

BATE Borisov (BLR)

Maribor (SVN)

Rosenborg (NOR)

HJK Helsinki (FIN)

Dundalk (IRL)

The New Saints (WAL)

Winners of the preliminary round

Piast Gliwice (POL)

Valur Reykjavík (ISL)

Linfield (NIR)

HB Tórshavn (FRO)

Riga (LVA)

Här är Malmö FF, IFK Norrköping och Häcken i sina respektive seedningsrupper i Europa League-kvalet. Både MFF och IFK är seedade i den första omgången. Häcken får som cupmästare fördelen av att inte behöva gå in förrän i den andra omgången.

GRUPP 1:

Vaduz (LIE)

Kilmarnock (SCO)

Brann (NOR)

Vitebsk (BLR)

Malmö (SWE)

Shamrock Rovers (IRL)

Ballymena (NIR)/NSÍ (FRO)

Connah’s Quay Nomads (WAL)

KuPS Kuopio (FIN)

Breidablik (ISL)

GRUPP 8:

Haugesund (NOR)

Aberdeen (SCO)

Stjarnan (ISL)

Norrköping (SWE)

Dinamo Minsk (BLR)

Riteriai (LTU)

Liepāja (LVA)

Levadia Tallinn (EST)

Barry Town (WAL)/Cliftonville (NIR)

Saint Patrick’s (IRL)

RoPS Rovaniemi (FIN)

KÍ (FRO)/Tre Fiori (SMR)