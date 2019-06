I går fick allsvenskans sitt första offer på tränarsidan. Peo Ljung fick sparken från Helsingborgs IF och väntas ersättas av HIF-legendaren Henrik Larsson. Ett beslut som förvånar FD:s krönikör Magnus Österberg. – Det var en väldigt

Tränaren Per-Ola Ljung fick tidigare under lördagen sparken. Helsingborgs motivering var att det hade att göra med den dåliga poängskörden. Imorgon presenteras HIF:s nya tränare, detta under en presskonferens. Nu talar lagkaptenen Andreas Gran

Efter flera tunga poängtapp och en trög inledning av säsongen väljer Helsingborg nu att sparka tränaren Per-Ola Ljung. Detta Skriver man tidigare idag på sin hemsida. – Den skrala poängskörden under våren är dock sådan att vi nu låte

14 juni

Andri Runar Bjarnason ser förlorad ut för Helsingborgs IF. Detta kan FotbollDirekt under fredagskvällen avslöja. Anfallaren kommer troligen att säljas till Kaiserslautern, hemmahörande i tyska tredjeligan. Han öste in mål i superettan i fj