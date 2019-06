Dubbla derbyförluster, sjukdomar och skador. Djurgården har skamfilats på flera vis denna vår men likväl lyckats gå med i täten och är tvåa med mästarna AIK bakom sig. Nu har Dif startat om och gör det med sparkapital.

– Man får ju räkna med saker men det är klart att ett tag drogs vi med åtta influensor på två veckor och skadade spelare men influensorna har kanske varit värst, säger Kim Bergstrand i dag till FotbollDirekt.se.

Livet efter Özcan Melkemichel har inte inneburit några högre trösklar för Djurgården. Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf har startat på ett sätt som slår fjolåret och man har alltså gjort det man gjort trots dubbla tunga derbyförluster – och där till med ofta så många saknade namn allt sedan premiären.

Dif har helt enkelt sällan eller aldrig fått ha hela paletten i detalj på plats

Spelmässigt har det vid flera tillfällen varit ojämn kvalité och hur inte minst exempelvis Bergstrand själv vid flera tillfällen visat missnöje, som exempelvis efter Helsingborg och efter AIK.

Men likväl så har Dif, bortsett från derbyna, undvikit att förlora och likväl tråcklat sig förbi sina båda ärkerivaler.

Djurgårdens bästa start på många, många år är ett faktum.

LÄS: BERGSTRAND – ”VI FICK NÄSTAN P-BÖTER ALLIHOPA”

– Spelmässigt nått ganska bra nivå. Men tycker ändå vi kan få ut mer. Det vet vi och det ska vi visa, säger Djurgårdens tränare Kim Bergstrand till FotbollDirekt.se och resonerar kring om det outnyttjade kapital man har i ofta så många saknade namn och utan att få ut allt spelmässigt – om det kan få Djurgården att avstå nya affärer om man undviker att förlora namn i kommande fönster?

– Svårt att sia kring. Svårt att ställa sådana frågor mot varandra. Förhoppningsvis gör vi rätt om vi väljer att ta ett nytt namn. Jag menar att om vi agerar vi så gör vi det rätt. Tar rätt beslut kring rätt spelare – och det är jag övertygad om av vad jag vet att Bosse håller på med.

Kim Bergstrand får vidare frågan om sitt direkta sätt efter flera matcher denna vår där han vid flera tillfällen varit hård i sin kritik när spelet inte har stämt och inte hymlat med vad han känt efter mindre bra matcher, även gånger man inte har förlorat. Som efter 2- 1-segern mot IFK Göteborg.

”Nu sitter jag här och känner att Djurgården har världens två sämsta tränare”.

Så har det kunnat låta. Och inte var inte heller direkt muntert efter 1-1 mot HIF eller efter derbyt mot AIK.

– Alltså det såg ju inte bra ut. Alla såg ju det och då ska man akta sig för att försöka säga någonting annat. Men nej, man kan nog ändå inte alltid säga exakt som man säger, svarar han på frågan om det alltid är så lätt att uppträda osentimentalt:

– Nej, ibland kan man inte det för att man kanske får äta upp det under lång tid efteråt. I bland får man bita sig i läppen. Men om spelet inte stämmer så har jag inga problem med att vara ärlig kring det.

Hur ser du på derbyförlusterna. Förluster i stora matcher kan ju riskera att skapa ett onödigt yttre tryck och påverka negativt på ett större vis. Så har det emellertid inte blivit?

– Klart att vi vill vinna derbyn men titta hur det inte påverkat tabellen. Man kan förlora derbyn och ändå vara ett topplag, säger han men betonar samtidigt:

– Sedan är det solklart en extra dimension med den typen av matcher. Jag menar ingenting annat än att, och vill inte förminska något – det är asviktigt att vinna derbyn men samtidigt ger inte derbyn fler poäng än andra matcher. Men vi vill vinna och ska vinna derbyn.

Under alla omständigheter så ligger nu onekligen en grundplåt för Djurgården för resten av säsongen för att ta en Europa Leagueplats igen. I fjol gick Djurgården matcher där för första gången på tio år och Bergstrand är öppen med den stora betydelsen av sådana matcher igen under 2020.

– Vi fick ju en målbeskrivning när vi skrev på och i den är det tydligt att Europa ska vara målet och det är det vi är är inställda på. Men just nu är det ingenting vi tänker på. Men det är dit vi vill.

Hur mycket betyder arbetsro när man går till månadslång vila som nu? Det kan ju vara ett mindre helvete om sportsliga resultaten oroar samt att ett kommande transferfönster kommer att bli ovisst…

– Det är jävligt bra så klart att gå till vila och göra det vinnande som vi har gjort…men över förväntan vet jag inte om man ska anse att vi har gått. Vi visste ju att vi har kapacitet för en Europaplats och det har vi nu. Sex poäng efter Malmö… jag vet inte hur bra det är men det är nog ganska bra, säger han och skrattar och kommer in på hur han ser på kommande transferperiod och nog låter det som att det huseras i kulisserna i Klocktornet.

– Vi har ju Thomas och jag kontinuerlig dialog med Bosse. Vi vet vad som händer. Vet exakt läge. Bosse vet vad vi tycker och vi är överens om vilka namn som kan bli alternativ om vi vill eller om någon försvinner. Jag är fullständigt trygg i med det jag vet att Bosse tittar på.

Och så startade alltså Djurgården om tidigare i veckan och det utan att skavanker.

– Alla spelare i träning. Det tror jag inte hänt någon gång tidigare i år.