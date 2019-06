Efter flera tunga poängtapp och en trög inledning av säsongen väljer Helsingborg nu att sparka tränaren Per-Ola Ljung. Detta Skriver man tidigare idag på sin hemsida. – Den skrala poängskörden under våren är dock sådan att vi nu låte

Igår 20:03

Andri Runar Bjarnason ser förlorad ut för Helsingborgs IF. Detta kan FotbollDirekt under fredagskvällen avslöja. Anfallaren kommer troligen att säljas till Kaiserslautern, hemmahörande i tyska tredjeligan. Han öste in mål i superettan i fj