Gais målvakt Marko Johansson råkade illa ut i Göteborgsderbyt mot Blåvitt i vinterns Svenska cupen-gruppspel. Fyrverkeripjäserna kostade honom smärta under en längre tid, men han har nu repat sig. – Första 1,5 månaderna var jobbiga, med t

Igår 20:03

Andri Runar Bjarnason ser förlorad ut för Helsingborgs IF. Detta kan FotbollDirekt under fredagskvällen avslöja. Anfallaren kommer troligen att säljas till Kaiserslautern, hemmahörande i tyska tredjeligan. Han öste in mål i superettan i fj