Den stora grejen förra veckan var onekligen den fina bortavinnaren Räppe som vann bekvämt till goda 2.25 i odds! Vi rapporterade om en rad avbräck hos motståndaren Nässjö och det blev mycket riktigt för tufft för ett försvagat hemmalag. Experterna har lyft fram många fina drag under året och nedan hittar ni de bästa tipsen inför kommande helg!

Gullringen – IFK Västervik, Div 4 Nordöstra Småland, Lördag 15/6, 14:00

Mittenlaget Gullringens GOIF inledde säsongen piggt men har nu radat upp tre raka förluster. Efter två väldigt mediokra insatser och totalt 9-4 i baken mot Tuna och Stensjön – båda hemmahörande på nedre tabellhalvan – så krigade man på bra senast men föll likväl knappt mot topplaget Aneby. Gullringen har haft flera spelare borta på slutet och har inte optimal truppstatus heller till denna match.

Bättre form på IFK Västervik, placeringen och poängen bakom Gullringen. Senast åkte man förvisso på en förlust då gästande Tuna gick segrande med 3-1, men dessförinnan tog man poäng i tre raka – vinst mot jumbolaget Hultsfred och oavgjort mot topp 4-lagen Hvetlanda och Bäckseda. Laget visade stundtals upp ett riktigt bra spel i dessa matcher och vi tycker att man för dagen ser bättre ut än Gullringen.

Vi ger gästande Västervik goda möjligheter att plocka tre poäng på Gullemon och bortaoddset 2.75 kittlar.

Waggeryd – Haga, Div 4 Småland Nordvästra, Lördag 15/6, 14:00

Det drar ihop sig i Division 4 Småland Nordvästra. Fem lag inom fyra poäng har gjort ett litet ryck och det är nog denna kvintett som kommer att göra upp om topplaceringarna. Hallby leder just nu, en poäng före Waggeryd men har spelat en match mer. Ytterligare två poäng bakom ligger Haga. Waggeryd och Haga möts på lördagseftermiddagen i ett intressant möte där vinnare tar över förstaplatsen i tabellen. Waggeryd – eller ”Eleganterna” som de också kallas – kommer med toppform och har vunnit med 4-0 mot både Bankeryd och Habo i de senaste omgångarna. Här på hemmaplan är laget obesegrat den här säsongen. Haga kommer med god form men nu väntar en alltför tuff uppgift i Vaggeryd.

Waggeryd har onekligen övertygat och vi spelar en slant på ettan på ”Eleganterna” till oväntat höga oddset 1.95.

Karlslund – Sollentuna, Div 1 Norra, Lördag 15/6, 16:00

Karlslunds IF hade mer än tuffa förutsättningar inför hemmamötet mot kapabla Linköping City senast, tre avstängda och en tung skada. Laget slog ur underläge på förhand men in klev flera unga spelare som tog ansvar. Målvakten Tim Månsson hade inte vaktat buren en enda match i Norrettan då han ersatte Jakob Kindberg, stängde dock igen och kunde bärga en poäng. Karlslunds IF från Örebro var väldigt nära seger i derbyt mot Rynninge innan det, stopptidsmål ställde dock till det. Bara en förlust på tolv matcher, hela åtta oavgjorda. Har snittat ett insläppt per match och har levt på solid defensivt arbete hittills. Förbättrat läge defensivt till denna match med åtminstone en trio åter efter avstängningar.

Sollentuna United har varit väldigt stabila också under längre tid och formen har stegrats sista tiden. Laget har inte förlorat sedan den 11 maj då de föll skrällbetonat hemma mot Rynninge med 0-1. Tre oavgjorda och tre vinter på de sex senaste matcherna, laget har bara släppt in två mål på dessa matcher. Fått välbehövlig vila efter tufft schema på slutet men en cupmatch insprängd bland seriematcherna också. Kommer närmast från 0-0 borta mot Gefle förra omgången, en match där de sent drog rött kort. Sollentuna agerade stabilt och släppte knappt till något, skapade mest och låg närmast segern där värmen tog ut sin rätt i andra på lagen. Duon Dida Rashidi och Daniel Söderberg är avstängda till denna match och Rashidi är ett klart minus offensivt.

Det här är två solida lag defensivt och det talar för att detta kan bli en väldigt jämn och tillknäppt tillställning utan tvekan. När lagen möttes ifjol slutade mötena 1-1 och 0-0. Varmt väder kan också bidra till att det blir lägre tempo och färre målchanser.

En målsnål lösning känns given här och under 2,5 mål är ett av de bästa tipsen på länge då vi trots toppchansen får fina 1.82 i odds hos Coolbet.