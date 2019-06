Robin Jansson fortsätter att leverera i MLS. Försvarsspelaren, som prickade in AIK:s guldmål i november mot Kalmar och sedan lämnade för Orlando, gjorde i natt sitt första mål i USA då han tryckte in bollen i nät på hörna som betydde 3-1 mot Memphis 901 – vilket också blev slutresultatet. Se målet nedan!

‍♂️ leads to Robin Jansson tapping it home to make it @OrlandoCitySC 3-1 @Memphis901FC #USOC2019 pic.twitter.com/V3pZqSQOeZ

— U.S. Open Cup (@opencup) 13 juni 2019