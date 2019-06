Real Sociedad. Där har ni med största sannolikhet Alexander Isaks nästa klubbadress. På tisdagskvällen dök han upp på flygplatsen i San Sebastian för att skriva kontrakt med klubben under onsdagen.

FotbollDirekt kunde tidigare idag berätta om att det funnits starka rykten om att det blir Real Sociedad som blir Isaks nya adress och det verkar allt mer bli så. 20:00 på tisdagskvällen steg han av ett flygplan på San Sebastians flygplats i Hondarribia.

Den spanska tidningen Diariovasco var på plats och fick också en bild på Isak på flygplatsen. Tidningen uppges att Isak under onsdagen kommer att presenteras av sin nya klubb och att det då är ett femårskontrakt som är påskrivet, vilket gör att han har sin framtid klar för sig minst till sommaren 2024.

Real Sociedad var in i det sista med och kämpade om en plats till Europa League men fick ge sig med tre poängs marginal mot Espanyol. Laget slutade säsongen med minusmålskillnad ochhade under den nyligen avslutade säsongen ingen spelare topp tio i skytteligan.

En övergångssumma motsvarande 107 miljoner kronor har det rytktas om i spansk press, samtidigt som det också rapporterats om att det är summa som den spanska klubben försöker få ned genom olika klausuler.