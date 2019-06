Foto: Bildbyrån

Sveriges U21-landslag var numret större än Norge under fredagskvällen och vann med 3-1. FD:s Casper Nordqvist vill se flera ändringar i startelvan på tisdag då laget drabbar samman med Finland. MFF-mittbacken Anel Ahmedhodzic är ett av dessa namn.

– Han ska in i elvan. Jag såg Anel redan i Georgien under U19-EM 2017 och han är fruktansvärt spännande. En blivande startman i MFF, säger Nordqvist.

BLOGG MED FOTBOLLDIREKTS CASPER NORDQVIST

Först i september kickar kvalet till U21-EM 2021 igång. Därför var det väldigt spännande att se det nya U21-gänget lira boll hemma mot Norge på Olympia i går kväll. Roland Nilsson är kvar som förbundskapten och ska efter misslyckandet i höstas (där Sverige inte tog sig till playoff) försöka studsa tillbaka med ett nytt landslag där äldsta kullen är födda 1998.

Såväl Viktor Gyökeres som Felix Beijmo är just 98:or och ska vara två bärande spelare i detta lag. I går mot Norge satt båda bänkade. Beijmo spelade inget medan Gyökeres kom in i andra halvlek och satte spiken i kistan med sitt 3-1-mål.

På tisdag borta mot Finland, även detta en träningsmatch, vill jag se båda dessa spelare lira från start. I den elvan vill jag även att Malmös Anel Ahmedhodzic finns med. Nu var han bänkad till förmån för Dennis Hadzikadunic och Hugo Andersson – två MFF-killar där Andersson är utlånad till Trelleborg medan Hadzikadunic såldes för omkring 10 miljoner kronor till Rostov förra sommaren.

Hadzikadunic ska i mitt tycke bilda mittlås med Ahmedhodzic, även om Andersson också är en intressant spelare. Jag såg Ahmedhodzic, som lämnade MFF för Nottingham Forest i januari 2016, redan i Georgien 2017 då svenska U19-landslaget var där och spelade EM.

Ahmedhodzic är född 1999 och var därmed ett år yngre än de flesta i laget, men tog för sig rejält och var tillsammans med Anton Kralj och Viktor Gyökeres den spelare som visade mest spetsegenskaper i mina ögon! En fruktansvärt spännande spelare.

Erkänt svårt att ta en plats i Nottingham Forest är det ju och även om han tidigt fick sitta på bänken i Championship och hoppa in mot Newcastle 30 december 2016 tycker jag att mittbacken tog ett klokt beslut i vintras att vända hem till MFF. Med tanke på att Rasmus Bengtsson och Lasse Nielsen plågats av skador under våren anser jag faktiskt att det är lite konstigt att Uwe Rösler inte vågat testa Ahmedhodzic. Först med tio minuter kvar av Skånederbyt senast fick 20-åringen göra sin allsvenska debut.

Så småningom kommer Ahmedhodzic att vara en startman i MFF, det är jag ganska säker på. Han är smart, brytsäker, bra spelförståelse, snabb och skicklig med bollen (minns en offensiv räd under kvalet till U19-EM hösten 2017 då han tog bollen vid egen backlinje och kom hela vägen till offensivt straffområde). Dessutom ett starkt psyke och ett självförtroende av stora mått. När Sveriges U19-landslag samma höst -17 skulle möta ett Italien med spelare som redan hade debuterat i Serie A konstaterade Ahmedhodzic för mig kaxigt: ”Jag tycker att vi har bättre spelare än Italien. De är ju födda i Italien och det är då enklare för dem att spela i de där lagen”. Ett sånt citat går ju INTE att ogilla!

En annan spelare som var med i Georgien sommaren 2017 var Max Svensson. HIF-mittfältaren flög inte under det mästerskapet, men har varit riktigt bra i Helsingborg och nu kommer han att vara en viktig spelare framåt för det nya U21-landslaget. Pigg insats mot norrmännen i går!

I övrigt blir målvaktsfrågan en spännande grej att följa. Helsingborgs Kalle Joelsson lirade mot Norge och jag gissar att Marko Johansson (på tal på MFF-namn) kommer att stå på tisdag. Där har Rolle Nilsson något att fundera över väl i september när allvaret drar igång!